SVADBE KAO UNOSAN BIZNIS! SALE ZA VENČANJA KAPARISANE I ZA 2023?! Parovi pristaju i na radni dan! Skok potražnje i za venčanicama

BEOGRAD - Bliži se sezona svadbi, prva nakon dva leta koje su obeležile stroge kovid restrikcije, a kako sada stoje stvari u mnogome bi mogla da liči na one pre pandemije. U mnogome, ali ne sasvim.

Ono što, po svemu sudeći, neće biti kao što je bilo pre korone su cene, koje su već sada, kako kažu sagovornici Euronews Srbija, veće i to za oko 15 do 20 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Saglasni su i da nema garancija da one neće nastaviti još da skaču, a uzrok tome su, aktuelna svetska inflacija koja na cene namirnica i robe, ali i velika potražnja za salama za venčanje i svime drugim što je neophodni deo slavlja. Uprkos tome, neki kapaciteti su popunjeni čak i za 2023. godinu.

Boško Bubanja iz Ivent industrije Srbije kaže da su za ovogodišnju sezonu, koja počinje u maju a traje do kraja oktobra, svi kapaciteti beogradskih restorana već popunjeni. Negde su čak, dodaje, popunjeni i za radne dane.

"Vlada veliko interesovanje i to već par meseci unazad. U nekim poznatijim objektima već nema mesta od početka maja do kraja oktobra. Jedan od razloga za to je i to što je dosta svadbi zakazanih prošle i pretprošle godine premešteno za ovu", kaže Bubanja.

Objašnjava da kada su tada ugovarane svadbe, cene su bile drugačije i sada se pojedini ugostitelji nalaze u nezgodnoj situaciji, jer ne mogu da koriguju cene pa tako, kaže, vladaju "dvostruku aršini" što se plaćanja tiče.

"Cena hrane i pića su od januara skočile za od 15 do 20 odsto, pa su skočile i cene rezervacija restorana. Međutim, oni sada ne mogu da povećaju cene onima koji su te sale rezervisali ranije, tokom pika situacije sa koronom. Sa druge strane, mnogi još uvek traže lokaciju gde će organizovati venčanje i spremni su da plate. Neki su čak spremni da venčanje organizuju i radnim danima, a razlog za to je to što je sve prebukirano. Neki restorani su popunili svoje kapacitete i za 2023. godinu koje su naplatili po aktuelnim cenama", kaže Bubanja.

Gotovo ista situacija je i u Nišu, a ovo za Euronews Srbija potvrđuje i Bojan Mitić iz Udruženja ugostitelja "Konstatnin" koji kaže da je i u ovom gradu potražnja za salama za venčanje postala težak posao za buduće mladence.

"Kod nas su cene skočile za do 20 odsto. Znam da postoji interesovanje i za radne dane. Po mojoj proceni, ovako će biti sve do 2024. godine jer treba organizovati venčanja koja čekaju još iz prethodne dve godine, a tek nam nadolaze mladi parovi", kaže Mitić.

Navodi da je ovo dobra vest za ugostitelje jer su do sada pretrpeli veliki udarac, ali navodi da očekuje njihov oporavak koji bi, prema njegovoj proceni, trebalo da krene već od ove sezone.

"Potrebne su najmanje tri godine koje bi bile dobre kako bi mogli da stanemo na noge. Mnogi su izašli iz posla, mnogi su dugo poslovali sa gubitkom i dalje im je teško. Ni bankama za kredite još uvek ne delujemo kao primaljiv klijent, jer su svi svesni kroz šta smo prošli u protekle dve godine", kaže Bubanja.

Potražnja za venčanicama raste Što se venčanica tiče, i tu ima potražnje, pa i skoka cena. Violeta Šoć iz Udruženja salona venčanica kaže za Euronews Srbija da se interesovanje devojaka za haljinama povećalo, ali i da su se cene povećale, pa su i one, kao što je slučaj i sa restoranima, veće za do 20 odsto. "Tokom epidemije, devojke koje su uspele na neki način da realizuju svoje venčanje, pre su se odlučivale za jednostavnije, pa i jeftinije haljine, a sada su primaMljivije raskošne venčanice koje i nisu jeftine. Okvirna cena se kreće negde između 450 i 550 evra", kaže Šoć. Objašnjava da je potražnja za haljinama velika, ali nagoveštava da se one sada dosta teže nabavljaju pa zato to i utiče na njihovu cenu. To znači i dodatna poskupljenja. "Očekujemo da će cena iznamljivanja pored ovih 20 odsto da od jula još skoči. Teško nabavljamo haljine, jer pored toga što je Ukrajina poznata po proizvodnji suncokretovog ulja, oni su pored Kine i Vijetnama, poznati i po velikoj proizvodnji venčanica. Većina nas je tamo nabvaljala robu, jer u Evropi je tržište dosta uže i skuplje", kaže ona. Sa druge stane, što se tiče haljina koje se šiju kod nas, i tu se krojači suočavaju sa problemom nabavke materijala. "Dosta se sve promenilo. Sada američki saten košta 1.090 dinara, a nekada je koštao 690, čipka je isto skočila za 50 odsto. Sve to utiče na cenu", kaže Šoć.

Kon: Predstoji nam izazovan period, oprez i dalje važan

Činjenica je da je korona ostavila dosta traga i što se tiče organizovanja venčanja. Poslednja odluka Kriznog štaba se odnosi na to da se ukida se ograničenje broja ljudi u zatvorenom prostoru, ali da ostaje preporuka nošenja maski.

Epidemiolog Predrag Kon upozorava da je izazovan period i dalje pred nama. Kako kaže i dalje treba da budemo oprezni jer nam pre svega predstoje praznici pa će tako dosta ljudi iz inostranstva, gde je virus veoma aktivan, krenuti ka Srbiji. Objasnio je da je trenutno aktivna podvarijanta omikrona - stelt soj, koji se brže prenosi i to može da nas zabrinjava.

"Posle Uskrsa odmah kreću svadbe i mature. Možda nas virus i mimoiđe, a to se može desiti, ako padne broj obolelih u naredne dve nedelje", ocenio je Kon za RTS.

Odgovarajući na pitanje da li smo postigli kolektivni imunitet, Kon kaže da ne možemo da kažemo da smo postigni željeni imunitet jer nivo vakcinacije kod nas nije bio veliki. Kada je reč o njegovom daljem angažmanu u Kriznom štabu, napominje da će to zavisiti od njegovog zdravstvenog stanja i procene države.

