ŠESTA NEDELJA VASKRŠNJEG POSTA: U Cvetnoj nedelji slavimo dva velika praznika koja donose RADOST svim hrišćanima

Počela je šesta nedelja Vaskršnjeg posta u narodu je poznata i kao Cvetna nedelja.

Vojni sveštenik Đorđe Stoisavljević objasnio je šta ona predstavlja za hrišćane i kako se obeležava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

- Šesta nedelja Vaskršnjeg posta jeste Cvetna nedelja koja predstavlja svečani ulazak Gospoda i Boga našeg Spasitelja, Isusa Hrista u Jerusalim. Tome danu i tom događaju prethodi jedan veliki i neodvojivi događaj, to je Vaskrsenje Lazara četvorodnevno. Prema Jevanđelju, mi vidimo da Isus Hristos odlazi u Vitaniju da vaskrsne svoga prijatelja koji je već četiri dana bio upokojen - priča vojni sveštenik Stoisavljević.

Dalje kaže da se Gospod uputio u Vitaniju, gde je vaskrsao Lazara.

- Gospod se zaplakao nad grobom Lazarevim, to jest, nad tragedijom smrti koja zahvata svakog čoveka koji se opredeli da sav svoj život stiče kroz hranu i kroz ono što je materijalno. Gospod Hristos baš dolazi da nas nauči da čovek ne živi samo od hleba, već i od svajke reči koja izlazi iz usta Božjih, da nas veže za sebe same. Vaskrsavši Lazara, on najavljuje veliki događaj sopstvenog vaskrsenja u kojoj tajni će sav ljudski rod prevazići tragediju smrti. I zato je ova nedelja sveradosna. Čitava sedmica koja prethodi govori kako Gospod odlazi u Vitaniju i vaskrsava Lazara i tim primerom nam pokazuje šta sve nas čeka ako verujemo i ako budemo hrabri da se osmelimo i uputimo na put posta i pokajanja - priča sveštenik Đorđe Stoisavljević.

Praznik Cveti hrišćani obeležavaju u znak sećanja na ulazak Hristov u Jerusalim.

- Vaskrsavši Lazara Gospod se upućuje ka Jerusalimu i tada, dočekan svečano sa palmovim grančicama i sa cvećem sa radosnim usklikom "Osana". Ovaj dvodnevni praznik najbolje ilustruje tropar koji pevamo na praznik Cveti - kaže vojni sveštenik.

