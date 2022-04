ISKUSTVO SRPSKOG STUDENTA U SLOVENIJI: Upao sam na BUDŽET, a ovako sam uštedeo roditeljima 500 evra na prijavi za fakultet!

Završetak srednje škole i položena matura za mnoge nisu i završetak obrazovanja. Poslednja godina za većinu srednjoškolaca prođe u razmišljanju koji fakultet odabrati. Godinama su u Srbiji najtraženiji fakulteti Ekonomski, Medicinski, DIF, Filološki, ali retko ko zna da postoje i opcije studiranja u inostranstvu, i to besplatno.

Zbog novca i skupih školarina mnogi i ne pomisle da pogledaju sajtove, raspitaju se o studijama i stipendijama, a ono što će mnoge iznenaditi jeste da postoji i besplatno studiranje u inostranstvu. Tako u Sloveniji mnogi fakulteti na budžet primaju strance, do pet stranih studenata, zavisno od fakulteta ili studijske grupe.

- Ono što se prvo razlikuje od našeg sistema jeste da upisni rokovi počinju od februara do marta, pa od aprila do maja i poslednji oko avgusta, ako ostane slobodnog mesta, ali to ne znači da vi već morate da imate sve od dokumentacije, jer to fizički nije ni moguće, pošto još niste završili četvrtu godinu, a niste ni maturirali, pa je rok za predaju dokumentacije otprilike 10-20. jul. Takođe, na većini fakulteta nema prijemnih ispita, već se bodovi dobijaju na osnovu završene treće i četvrte godine (30 odsto), a ostalih 70 odsto su bodovi s mature - objašnjava Danilo Vujsić iz Beograda, koji je uspeo da uđe na budžet na Fakultetu za zdravstvene nauke u Izoli, odsek aplikativna kineziologija, u Sloveniji.

Skupite dokumenta

Veoma je važno krenuti sa skupljanjem dokumenata, što nije nimalo lako, ako se odlučite da zaobiđete usluge raznih agencija i posrednika. Danilo je uspeo da uštedi 250 evra, koliko oni naplaćuju svoje usluge. - Većina budućih brucoša opredeli se za agencije, koja sve to rade umesto vas. Zvuči lakše, ali problem je što njihov spisak nije uvek ispravan i vi dobijate mejl od fakulteta kako vam nedostaje dokumentacija, kako ste nešto loše poslali ili morate drugačije da uradite. Budući da niste imali kontakt s fakultetom, ne razumete šta od vas traže i na takav način gubite mnogo vremena, koje nemate, a ni živce. Budući da ste platili agenciju, očekujete da se sve završi kako treba. Ako želite da budete sigurni da će vaša dokumentacija biti dostavljena na vreme, uradite sve sami, jer ćete znati da ste sve predali, a uštedećete i do 250 evra - objašnjava Danilo.

Troškovi i ušteda

Što se tiče troškova, novac ode na prevod dokumentacije, što je otprilike 1.000-1.500 dinara po jednom papiru, zdravstveni pregled i upis. Upis je do 50 evra i, naravno, to direktno uplaćujete na ime fakulteta kad vam potvrde da je sva dokumentacija korektna. To se uplaćuje u inostranstvo i mora da bude s vašeg imena, tako da je potrebno da imate otvoren račun u banci kako biste to uplatili (ne može s računa roditelja, na primer). Da biste tu izbegli dodatne troškove, raspitajte se koje banke otvaraju besplatne račune za studente. Što se tiče zdravstvenog pregleda, jedini problem, čak i najveći, jeste to što morate da sve uradite po njihovim standardima za zaposlene - obrazac 8,204, to se može naći na internetu u PDF formatu ili da tražite da vam fakultet pošalje. Isti dokument morate prevesti na srpski, potom treba da odete kod privatnog lekara i da ih zamolite da ga popune posle odrađenog zelenog kartona (oko 2.000 dinara košta zdravstveni pregled), prevod je potreban da bi lekar znao šta popunjava i odmah da znate - neće svi hteti to da urade. Troškove takođe imate pri slanju na njihov fakultet - poštarina. Ako fakultet koji ste izabrali ima prijemni, onda imate još dodatnih 50 evra da biste dobili pristup do njega i naravno, onda put do mesta gde je fakultet, zatim smeštaj, što košta dodatnih 100 evra (50 evra autobuska karta i 50 smeštaj, ako ostajete samo jedan dan).

- Uštedeo sam više od 500 evra jer sam sam završavao papirologiju, nisam platio agenciju, pa sam tu uštedeo 250 evra, u dogovoru s fakultetom preveo sam samo dva dokumenta, pa sam i tu uštedeo dodatnih 150 evra. Za vizu, koju sam takođe sam podnosio, uštedeo sam dodatnih 100 evra, što mi je tri meseca stanarine - zaključuje Danilo.

Potrebna dokumentacija Šta se boduje Potrebna je potvrda o završenom četvrtom stepenu obrazovanja, potvrda o uspešno završenom maturskom ispitu, prosek maturskog ispita i potvrda o završenom srednjem obrazovnom stepenu, sva četiri svedočanstva srednje škole (ali se boduju samo treća i četvrta godina), fotografija (formata 3,5 x 3,5 mm). Neki fakulteti traže zdravstveni pregled, i to piše na sajtu ili će vas fakultet obavestiti, a neki fakulteti traže završen A2 stepen znanja slovenačkog jezika (na pomenutom fakultetu su rekli da mora da se ima, pa je Danilo u Srbiji upisao kurs, međutim, to nisu proveravali, tako da opet zavisi od fakulteta) i skeniran dokument, lična karta i pasoš.

Skupljanje dokumentacije Studentska viza - Ako uspete da se upišete na budžet, nažalost, tu nije kraj maltretiranju sa skupljanjem dokumentacije - potrebna vam je studentska viza. I tu su različita iskustva i svaki put će vam tražiti drugačiju dokumentaciju, sistem je malo drugačiji nego kod nas, pa sam informacije skupljao na Vajber grupama. Ono što je sigurno potrebno za vizu jeste potvrda da niste krivično gonjeni u Srbiji, potvrda o zdravstvenom osiguranju (koju vam preporučujem državno da radite, nikako privatno, jer je besplatno i na godišnjem nivou se vadi), vaša fotografija 3,5 x 4,5 mm, potvrda o upisu fakulteta, potvrda o plati roditelja i da je veća od 403 evra mesečno u poslednjih šest meseci ili da imate na bankovnom računu 5.000 evra, pismena potvrda roditelja overena da će vas i izdržavati dok ste u Sloveniji, kopija važećeg pasoša, ispunjen list za vizu, koju možete zatražiti preko mejla da vam pošalju, uplata od 78 evra za takse, potvrda ili ugovor o nađenom stanu ili domu u kojem ćete biti. Ova viza se završava kada dođete u Sloveniju i imate rok od tri meseca da predate kompletnu dokumentaciju za vizu - priča Danilo Vujsić. foto: Profimedia

Lako do doma - Lako se dobija i dom, i to posebno konkurišete na fakultetu na kojem ste primljeni. Cena sobe ide od 130 do 190 evra, a većina je zadovoljna uslovima i čistoćom doma. Ako želite da živite u stanu, preporuka je da nađete što pre stan, već u avgustu ili septembru, jer su tada cene najniže. Stan za jednu osobu je 200-250 evra u tom periodu, a kasnije su cene i više, pa pokušajte da nađete stan u kojem vam dozvoljavaju da budete i preko leta - prepričava svoja iskustva Danilo. foto: Profimedia

