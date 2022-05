VOZAČI, VAŽNO OBAVEŠTENJE! Putevi Srbije saopštili: Sledeće nedelje povremeno zatvaranje pojedinih traka na putu Beograd- Šid

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da će se naredne nedelje, od ponedeljka 9. do subote 14. maja zbog redovnog održavanja puta, povremeno biti izmenjen režim saobraćaja na putu Beograd- Šid.

Od ponedeljka do srede u periodu od 9.00 do 15.00 časova, biće izmenjen režim saobraćaja zbog radova na montaži poklopaca revizionih šahti, na deonici od petlje na Tošinom Bunaru do Sava Centra, u smeru od Šida ka Beogradu.

Kako je navedeno u saopštenju, od četvrtka do subote takodje od 9.00 do 15.00 zbog iste vrste radova, biće delimično zatvoren put od petlje Zmaj do petlje Arena, u smeru od Beograda ka Šidu.

"Tokom izvodjenja, za saobraćaj će lokalno biti zatvorena krajnja desna odnosno zaustavna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati preticajnom i voznom saobraćajnom trakom", naveli su Putevi Srbije.

(Kurir.rs/Beta)