MAKEDONCI PREĆUTALI KLJUČNU STVAR! Samo SPC može da im prizna samostalnost! Novinarka: MPC se koristi kao ADUT PROTIV BUGARA

Vest da je Makedonska pravoslavna crkva dobila samostalnost nije tačna jer je nepotpuna, kaže Talevska.

- Treba napomenuti da je vest da je Vaseljenska crkva priznala makedonsku kao ravnopravnu drugim pravoslavnim crkvama u prvom trenutku primljena euforično u Severnoj Makedoniji. Naime, Makedonska pravoslavna crkva je svoju samostalnost proglasila pre 55 godina. Međutim, do danas niko nije priznao njenu samostalnost jer se takva odluka očekivala od crkve-majke, odnosno Srpske pravoslavne crkve - kaže Talevska.

foto: Printscreen Kurir TV

Ona dodaje da je posle prvobitne euforije došlo do razočarenja među makedonskim vernicima.

- Vaseljenski savez je prihvatio Ohridsku arhiepiskopiju kao crkvu Makedonaca ravnopravnu drugima, ali to ne znači i autokefalnost, odnosno samostalnost Makedonske pravoslavne crkve prema crkvenim zakonima. Vest je prvo objavila Makedonska državna informativna agencija. Međutim, namerno ili slučajno, prećutali su jedan bitan detalj iz saopštenja Vaseljenske patrijaršije, a to je da se Ohridska arhiepiskopija ne sme služiti niti povezivati sa imenom ili nazivom Makedonija ili makedonski ni u jednom slučaju. To bitno menja razloge za prvobitnu euforiju zbog informacije, koja oigledno nije bila potpuna - ističe Talevska.

foto: Nikola Anđić

Čitava priča ima veliku pozadinu u koju je involvirana Bugarska.

- Nakon ovoga je jasno da nema samostalnosti bez prihvatanja od Srpske pravoslavne crkve. Međutim, ako je ovo euforija, pa razočaranje makedonskih vernika, ova odluka Vaseljenske patrijaršije ima veliku upotrebnu vrednost u borbi Makedonaca protiv bugarskog ultimatuma. Naime, Bugarska traži da se Makedonci odreknu svoje istorije i da priznaju da nemaju istorijski identitet, već da, kako Bugari traže, priznaju da su stvoreni odlukom Srba i Tita 1945. godine - dodaje Talevska.

Konačno, makedonska novinarka otkriva koji je najveći benefit ovakve odluke.

- Ukoliko Makedonija ne prihvati ovaj ultimatum, Bugarska preti vetom na pristup Severne Makedonije EU, čak i na početak pristupnih pregovora za članstvo u EU: Prihvatanje Ohridske arhiepiskopije od strane Vaseljenske patrijaršije je faktor koji potvrđuje postojanje makedonskog identiteta još u srednjem veku kada je Ohridska arhiepiskopija i osnovana. To Bugarima izbacuje tvrdnje o Makedoncima kao novonastaloj naciji - zaključuje novinarka.

