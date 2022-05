NARANDŽASTI METEO ALARM UPALJEN U VEĆEM DELU SRBIJE! RHMZ upozorio na jak vetar i pljuskove s grmljavinom, ali biće PAKLENO VRUĆE

U utorak sa dnevnim maksimlanim temperaturama i do 32 stepena. Tokom dana očekuju se smena sunčanih i oblačnih intervala, a u pojedinim krajevima zemlje, biće uslova i za lokalne pljuskove sa grmljavinom.

RHMZ je izdao upozorenje na nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode: grad i jak vetar, sa većom verovatnoćom u popodnevnim satima i u brdsko-planinskim predelima.

Maksimalna temperatura sredinom sedmice, nastavlja se iznad 30 stepeni. Minimalne jutarnje temperature u danima pred nama zadržaće se oko 10 stepeni.

U glavnom gradu, očekuje se umereno oblačno vreme. Minimalna temperatura 18 stepeni, maksimalna dnevna 30.

Očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo. Ujutru na severu umereno oblačno sa kratkotrajnom kišom. Sredinom dana i posle podne uz promenljivu oblačnost lokalni pljuskovi sa grmljavinom i to uglavnom u brdskoplaninskim predelima. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode, grad i jak vetar.

Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i donjem Podunavlju povremeno i jak, jugoistočni i južni. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, a najviša od 25 do 31.

Vreme u sredu i četvrtak

Za sredu se prognozira pretežno sunčano i veoma toplo, sredinom dana i posle podne opet uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 30 do 34 stepena. Upozorenje za sredu na grmljavine je sa verovatnoćom od čak 90 odsto.

U četvrtak, 26. maja, promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 28 do 32 stepena, dok RHMZ upozorava na lokalnu pojava grmljavina.

