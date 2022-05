GENERAL KOGA JE SVET SLAVIO VOLEO SRBE Njegove reči o našem narodu odzvanjaće vekovima I DVE UNUKE NASTAVILE DEDINU TRADICIJU

Na današnji dan 1856. godine rođen je francuski general, kasnije i maršal Francuske Luj Franše d’ Epere.

Franše d’ Epere bio je i počasni vojvoda srpske vojske. Franše je bio i vrhunski komandant savezničkih snaga na Solunskom frontu. Zbog svojih neverovatnih zasluga u svojoj Francuskoj dobio je čin maršala.

На данашњи дан 1856. године рођен је пријатељ Срба, француски маршал Луј Франше д`Епере, који је био и почасни српски војвода. Српске војнике сматрао је изузетно храбрим и одавао им почаст до краја живота, као и његова унука Клод де Сен Пјер, много година касније. pic.twitter.com/ajzKbL0WZu — Jovana Ćirković (@rilivadivuk) May 24, 2022

Obrazloženje francuskih vlasti za to glasilo je : "Probio je bugarski front i namorao neprijatelja da kapitulira. Ovaj uspeh, kome nema ravna u evropskom ratu, doveo je do rušenja Centralnih Carstva".

Ono što je Srbima zanimljivo je i to da je imao, do kraja života samo reči hvale za srpske seljake i srpske vojnike. Do kraja života je samo u superlativu govorio o našem narodu.

Između ostalog, ostaće zabeleženo i da je jednom prilikom za Srbe rekao: "To su seljaci, to su Srbi, tvrdi na muci, trezveni, skromni, to su ljudi slobodni, nesalomivi, gordi na sebe i gospodari svojih njiva. Ali, došao je rat. I, eto kako su se za slobodu zemlje ti seljaci bez napora pretvorili u vojnike, najhrabrije, najistrajnije, najbolje od svih. To su te sjajne trupe, zbog kojih sam gord što sam ih vodio, rame uz rame sa vojnicima Francuske, u pobedonosnu slobodu njihove otadžbine".

"То су сељаци, то су Срби, тврди на муци, трезвени, скромни, то су људи слободни, несаломиви, горди на себе и господари својих њива. Али, дошао је рат. И, ето како су се за слободу земље ти сељаци без напора претворили у војнике, најхрабрије, најбоље од свих", д'Епере. pic.twitter.com/L0VzdMIn7h — Jovana Ćirković (@rilivadivuk) May 24, 2022

Ni njegova unuka, po ugledu na svog dedu nije ništa manje cenila Srbe. Klod de Sen Pjer je pre nekoliko godina posetila Srbiju, takođe, naglašavajući da je njen deda voleo Srbe, ali i da je i on bio među Srbima.

Takođe, njegova druga unuka Sigolen Franše d’Epere je sa mužem u Varnicama osnovala Slikoviti muzej stare Srbije.

I Beograd i Srbija su se odužili legendarnom maršalu Luju Franše d’ Epereu. U njegovu čast u Beogradu mu je podignut spomenik te godine kod Autokomande, na uglu Bulevara Franše Deperea, koji, takođe, nosi ime po njemu.

