IDEJA VITEŠTVA U SRBIJI NIKAD NIJE UMRLA Jedan mladić pravi oklope kakve je imao despot Lazarević ZNATE LI ŠTA SU BRNJE i BASINET?

Aleksandar Urošević, u okolini Valjeva, ima radionicu u kojoj nastaju istorijske replike i borbeni oklopi.

- Okloparstvom sam počeo da se bavim od prvog dana kada sam došao u udruženje Beli orlovi. Naime, to je i bio razlog zašto sam došao u Bele orlove. Želeo sam da naučim kako su se pravili oklopi. Tada smo imali vrlo skromna znanja. Prvo smo počeli da pravimo brnje - rekao je za televiziju Kurir Aleksandar Urošević, oklopar.

Brnje su metalne košulje, pravljene od alki. Brnje su srednjevekovne košulje - panciri.

- Najveća muka je bila shvatiti kako sam oklop funkcioniše. Nijedan oklop nije pravljen za svakog čoveka. Morate imati tačne mere i morate ući u anatomiju svakog čoveka kada pravite i to su bili najveći problemi. Moj prvi oklop bio je pravljen za mene, i napravio sam ga većim, pa mi nije odgovarao - rekao je za televiziju Kurir Aleksandar Urošević, oklopar.

A podsetimo, etika je srpskom vitezu bila viši zakon od zakona pobede i poraza: "Bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu", kaže narodna pesma.

Basinet šlem je srednjevekovni evropski vojni šlem ili kaciga koji je imao otvor za lice. On se razvio od gvozdenog ili čeličnog konusnog šlema (“kape”) i kao svoju osobenu karakteristiku imao je zašiljeni vrh, dok se pri dnu širio bočno i sa zadnje strane kako bi omogućio zaštitu za vrat. Koristio se za pešadijsku vojsku.

- Taj šlem se radi iz dve podloge. Istorijski se radi iz jedne. U poslednje vreme imamo jako dobre metode zavarivanja, pa može i iz jedne podloga. Konkretno mi radimo iz dva dela - rekao je za Kurir oklopar Aleksadar Urošević i dodao:

- Ovakav šlem je nosio naš despot Stefan Lazarević. To su oklopi koji su bili jako skupi u to vreme, a mi smo ih imali u to vreme u jako velikom broju.

