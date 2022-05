OVO SU NAJVEĆE AVIONSKE KATASTROFE U EX-YU I SVETU: Sudari letelica, kvarovi i greške u komunikaciji odneli više od 3.500 ŽIVOTA

Iako se putovanje avionom danas smatra za najbezbedniji način transporta, sporadično se i u komercijalnom avio-saobraćaju dešavaju nesreće i propusti. Posledice tada mogu biti katastrafalne, o čemu svedoči i današnji slučaj rušenja aviona koji je poleteo iz Splita, nestao sa radara i srušio se u blizini Rakovice u Hrvatskoj.

Spasilačke službe su na terenu i tragaju za 4 osobe koje su bile u cesni.

foto: Printskrin

Velika avionska nesreća se prethodno, krajem marta, desila u Kini kada se srušio avion Boing 737. U njemu su bile 132 osobe - devet članova posade i 123 putnika. Za sada nema izveštaja o žrtvama ili mrtvima.

A mesec dana pre toga, krajem februara, i u Srbiji se desio incident koji je pretio da se pretvori u ogromnu tragediju, kada je avion kompanije "Flajdubaji" poleteo sa piste beogradskog Aerodroma "Nikola Tesla".

Letelicu su delile sekunde od velike tragedije jer se, kako smo tada pisali, navodno avion "odlepio" od piste suviše kasno. Tragedija je, srećom, izbegnuta.

foto: Profimedia

Stručnjaci su govorili za Kurir da Srbija i srpske aviokompanije imaju neverovatno dobru bezbednost letenja. To potvrđuje i podatak da, na sreću, na našim prostorima nismo imali nesreće komercijalnih aviona još od sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka.

Podsećamo na neke od najvećih avionskih nesreća vezanih za naše prostore ali i u svetu, koje su prouzrokovali mehanički kvarovi, ljudska greška ili klimatski uslovi. Samo u ovih 12 nesreća koje navodimo stradalo je ukupno više od 3.500 ljudi!

TRAGEDIJE IZ BIVŠE JUGASLAVIJE

1. Katastrofa na Korizci 1981. godine - poginulo 180 ljudi

Najveća avionska katastrfa vezana za naše prostore dogodila se 1. decembra 1981. godine, kada se na Korzici srušio avion kompanije Inex-Adria Aviopromet iz Ljubljane. Tom prilikom je poginulo svih 180 ljudi, putnika i članova posade koji su u nalazili u letelici.

Avion “DC-9 super 80” udario je u planinu San Pjetro u blizini Ajačija na Korzici, dok je kružio čekajući dozvolu za sletanje. Prema francuskim izvorima mogući uzrok nesreće je navodno bila nedovoljno opremljena radarska služba na aerodromu u Ajačiju, jer je do tragedije došlo najverovatnije zbog nesporazuma u komunikaciji između posade i kontrole leta.

2. Sudar iznad Zagreba 1976. godine - poginulo 176 ljudi

Na nebu iznad Zagreba, u blizini Vrboveca, 10. septembra 1976. godine sudarili su se avioni jugoslovenskog operatora Inex Adria Aviopremet, koji je leteo iz Splita za Keln, i Britiš Ervejza, koji je leteo iz Londona za Istanbul . U nesreći je poginulo svih 176 putnika i članova posade oba aviona.

foto: Printscreen

Pregledom olupine, kako su prenosili mediji, navodno je utvrđeno da je levo krilo aviona Inex Adria preseklo pilotsku kabinu i prednji putnički deo aviona Britiš Ervejz, a Kontrola vazdušnog saobraćaja u Zagrebu proglašena je odgovornom za ovu katastrofu.

AVIO-TRAGEDIJE U SVETU

3. Sudar na aerodromu "Tenerife-Nort" 1977. godine - poginulo 583 ljudi

Najgora sudar katastrofa u avio istoriji se dogodila kao rezultat serije nesrećnih okolnosti. Sve je počelo sa eksplozijom na Gran Kanarija aerodromu u Španiji. Zbog ovog događaja nekoliko letova je preusmereno na Tenerife-Nort aerodrom, uključujući i avione KLM-a i Pan Am-a.

Kao rezultat guste magle, odsustva radara i miskomunikacije između tornja i aviona, dva Boinga 747s su se sudarila na zemlji, što je rezultiralo da broj žrtava bude 583. Na sreću, u avionu Pan Am-a je bilo preživelih (61).

4. Nesreća u Japanu 1985. godine - poginulo 520 putnika

Nesreća Japan ejrlajnsa, let 123 na liniji Tokio-Osaka je najveća avio katastrofa u istoriji ovog tipa. Boing 747 je prevozio 524 putnika, uključujući i posadu, kada se zabio u odronke planine Takamagahara, severozapadno od Tokija.

Avion je napustio Haneda aerodrom u Tokiju i krenuo prema Osaki kada je došlo do eksplozije koja je dovela do dekompresije, prestanka rada kormila i hidrauličnih sistema, kada na kraju, pilot gubi kontrolu nad vozilom. Avion je bio u vazduhu skoro 32 minuta, ali se na kraju zabio u greben. Poginulo je 520 putnika, samo četvoro je preživelo.

5. Sudar u vazduhu u Indiji 1996. godine - poginulo 349 ljudi

Čakri Dadri je malo selo severno od Nju Delhija, koje je postalo poznato po katastrofi koja se dogodila na nebu iznad njih. Vazdušni sudar između ejrlajna Saudijske Arabije (let 763) i kazahstanskog ejrlajna (let 1907) je do dan danas najgora nesreća te vrste.

Do sudara je došlo brzo nakon što je avio Saudijske Arabije krenuo iz Nju Delhija, dok se avion kazahstanskog ejrlajna spremao da sleti. Kao rezultat loše komunikacije na engleskom jeziku i odsustva pomoćnog radara za nadzor, na Međunarodnom aerodromu Indira Gandi avioni se sudaraju. Svih 349 putnika je poginulo.

6. Srušio se avion "Turkiš ejrlajnza" 1974. godine - poginulo 346 ljudi

Avion turske avio kompanije (Let 981) srušio se nadomak Pariza zbog greške u dizajnu, ali i nemogućnosti marokanskih radnika zaduženih za prtljag da pročitaju i razumeju uputstvo, koje je bilo ispisano na engleskom i turskom jeziku.

Kao rezultat njihovih akcija, zatvarač zadnjeg otvora za prtljažnik se otvorio u sred leta. To je izazvalo ubrzanu dekompresiju i odsečeni kablovi su pilota ostavili bez kontrole nad avionom. Avion se srušio u šumu, nadomak Pariza. Od 346 putnika, niko nije preživeo.

foto: Profimedia

7. Nesreća "Amerikan erlajnza" 1979. godine - 273 žrtve

Ova nesreća predstavlja najgoru avionsku nesreću unutar granica SAD-a. Do nesreće je došlo nekoliko minuta pri poletanju, kada se jedan od motora sa levog krila odvojio od aviona, prelazeći preko vrha krila.

Ovo je nanelo veliku štetu vodovima za hidrauličnu tečnost. Avion je momentalno počeo da se okreće, prevrnuo se i sručio u obližnje polje. Istraga je otkrila da je nesreću izazvao ljudski nemar, odnosno loše održavanje aviona. Poginuli su svi putnici i dvoje ljudi koji su bili na zemlji.

8. Avion "Er Indija" pao u more 1978. godine - 213 žrtava

Avion "Er Indije" je krenuo iz Mumbaja za Dubaji, da bi se nakon nekoliko minuta posle poletanja srušio u Arapsko more. Prvi let Boinga 747 u Indiji se završio neslavno zbog nefunkcionalne opreme i nemogućnosti posade da ostvari komunikaciju sa tornjem. Zbog prostorne dezorijentacije i nemogućnosti da provere aparat za prikazivanje horizonta, avion je pao u Arabijsko more, zajedno sa 213 putnika.

9. "Er Indija ekspres" pao preko litice 2010. godine - 158 žrtava

Ovaj let je treći najsmrtonosniji avio let koji se dogodio na indijskom tlu. Avion je krenuo iz Dubajia za Mangalor. Aerodrom u Mangaloru ima ograničenu dužinu piste, jer teren na kojem se ona nalazi brdovit i poseduje iznenadni pad.

Zbog ove specifične osobine piste veoma je bitno da pilot dobro proračuna gde treba da sleti. Pilot leta 812 je pogrešno izračunao, projurio je pored piste i pao preko litice. Avion se raspao i zapalio, umrlo je 158 putnika, samo je 8 preživelo.

10. "American erlajns" srušio se na Njujork 2001. godine - 265 žrtava

Ova nesreća je druga najveća avio nesreća koja se dogodila na teritoriji SAD-a. Svega nekoliko meseci nakon napada 11. septembra, došlo je do ovog pada aviona, što je odmah stvorilo sumnju da je reč o terorističkom napadu. Istraživanje je dokazalo da je, ipak u pitanju bila greška pilota.

Zbog prekomerne upotrebe kormila, vertikalni stabilizator i motori su se odvojili od aviona, pre nego što su dotakli tlo. Avion se srušio u Kvinsu, u Njujorku. Niko od 260 putnika nije preživeo, umrlo je i petoro ljudi na zemlji.

11. Nestanak "Malezija ejrlajnsa" 2014. godine - 239 žrtava

Nestanak malezijskog aviona je punio naslovnice i ljudsku maštu te 2014. godine. Ruta leta je bila na relaciji Peking-Kuala Lampur, kada je avionska kontrola izgubila svaki kontakt sa avionom.

foto: Reuters

Uprkos opsežnim potragama koje su sprovedene nad Indijskim okeanom, nisu pronašli nikakve tragove. Sve dok se deo nije pojavio na Reunion ostrvu, 3.700 kilometara dalje od mesta koje su istraživali. Eksperti tvrde da je avio promenio kurs iz nepoznatih razloga i verovatno je nastavio da leti, dok nije ostao bez goriva. Pretpostavlja se da su svi putnici (239) izgubili svoje živote.

12. Srušio se avion "Čajna erlajnsa" 1994. godine - 264 žrtava

Rutinski let kineske aviokompanije se pretvorio u horor, kada je kopilot aviona neadekvatno aktivirao TO/GA dugme (Dugme za poletanje i obilazak). Pilot je pokušao da ispravi situaciju, ali je autopilot sprečio njihove napore da to učine, kao što bi i trebalo prilikom aktivacije TO/GA dugmeta. Avion je počeo oštro da pada zbog naglog pada brzine, što je rezultiralo potpunim zastojem aviona. Avion se srušio, poginulo je 264 putnika, sedam je preživelo.

Kurir.rs