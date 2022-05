BOG NIJE DŽABE DAO LJUDIMA LEKARE! Verski analitičar o LAŽNIM ŠAMANIMA koji se okupljaju u Beogradu i biljkama leče TEŠKO BOLESNE

Predstavljaju se kao šamani, a zapravo su prevaranti i možda čak pripadnici neke sekte, a bolesne ljude okupljaju tamo gde i sami imaju skupove - u jednom prestoničkom hotelu.

Oni vikendom okupljaju mahom bolesne penzionere i nudi im razne biljne čajeve, ulja i meleme, a obećavaju izlečenje takozvanom duhovnom medicinom obolelima i od najtežih smrtonosnih bolesti, uključujući i rak.

Lekari sa kojima smo razgovarali su mišljenja da je to prevara koja može kobno da se završi.

Da je i crkva strogo protiv ovoga, potvrđuje na naš list verski analitičar Željko Injac koji za Kurir kaže da je crkva apsolutno protiv nadrilekara i ne priznaje šamanizam, kao i da ne postoje "pravoslavni šamani" iako se neki za takve predstavljaju.

- U Svetom pismu piše da "Bog dade lekare ljudima". Zato svi treba da uzimaju u obzir medicinu i psihologiju. Vera pomaže kod bolesti, ali je to jedan neispitan teren. Nada može da poboljša zdravstveno stanje, ali čovek treba da bude pažljiv kada veruje jer te duhovne pojave imaju svoje posledice i nisu bezazlene kako deluju - kaže on i dodaje da šamanizam zvuči kao nešto što može da da nadu čoveku, ali da ljudi koji se time bave nisu takvi kakvima se predstavljaju, već da fingiraju učinkovitost biljnih preparata bez licenciranja, o čemu država mora da povede računa, s obzirom na to da iza toga stoji pljačka pacijenata.

- Neki daju ogromne pare da bi došli do lekova koji nisu ispitani, koji ne leče i tu nastaje veliki problem. Crkva uvek upozorava vernike da se tih stvari klone. Neki su odlazili kod šamana i nadrilekara pokušavajući da se izleče, a posle pola godine im je bilo još gore - navodi on i dodaje da su posebno opasni oni koji bolesnima daju opijate da bi im izazvali halucinacije. I to nije opasno, smatra Injac, samo za njih.

- Znam da neki ljudi koji se bave šamanizmom i nadrilekarstvom i sami imaju psihološke posledice. Bave se magijskim radnjama, koriste razne meditativne tehnike i koriste opijate, koji mogu da dovedu i do ludila - kaže on.

