OPREZNO! Gubitak dece na plažama i krađa dokumenata, najčešće su NOĆNE MORE s letovanja, ovo su CAKE da izbegnete DRAMU! FOTO

Uglavnom, sve je u narednim mesecima podređeno planiranju letovanja, uživanju u toploj morskoj vodi ili pak prepričavanju doživljaja po povratku. A Grčku smo pomenuli pošto je i dalje najatraktivnija za naše turiste.

Nećemo ulaziti u razloge zbog čega je tako, već ćemo vam zahvaljući informacijama koje se objavljuju na portalu Grčka info pružiti nekoliko bitnih podataka koji će vaš odmor učiniti znatno bezbrižnijim.

Svesni smo da se svašta dešava tokom tih desetak dana, koliko prosečan Srbin provede na moru. Bude tu i neprijatnih situacija, kao i onih "na ivici nervnog sloma".

Recimo, gužva na plaži (a zna i te kako biti), trenutak nepažnje i dete nestane iz vašeg vidokruga.

Panika, roditelji se rastrče, dozivaju, uzbune i one oko sebe i one na kraju ležaljki... Svi gledaju, traže, zapravo ogromna većina (osim rodbine i eventualno turista koji su zauzeli ležaljke do njih) i ne zna kako dete izgleda...

Ovakav scenario, kažu ljudi, ne bi poželeli ni najgorem neprijatelju. Šta učiniti da do toga ne dođe?

Na pomenutom portalu Grčka info u tekstu posvećenom ovoj temi navode da decu pre putovanja treba naučiti šta da rade ako se izgube.

Tako je za školarce ili one predškolskog uzrasta važno da u takvim situacijama ne paniče i da se ne udaljavaju još više, nego da kad shvate da su se izgubili, tu i stanu.

Važno je i da znaju kome mogu bezbedno da se obrate za pomoć. Pre svega policiji, ali nju retko viđamo u Grčkoj, pogotovo na plaži. Naravno, i spasilac može da odigra ključnu ulogu. Sledeći su konobari u nekom od kafića uz obalu ili na šetalištu.

Ovo zapišite sebi Važni telefoni u Grčkoj 112 - jedinstveni broj za hitne slučajeve Ukoliko se nalazite u Grčkoj, nemate pristup internetu, nemate roming ni dovoljno vremena da pretražujete, a potrebna vam je bilo koja od hitnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci), uvek možete besplatno pozvati ovaj broj. Pozivi su besplatni, a prosečno vreme za odgovor operatera na poziv je devet sekundi, navodi Grčaka info. Pomoć možete dobiti i slanjem besplatne SMS poruke na broj 112 +30 171 i +30 1751 - brojevi telefona turističke policije, koja je sastavni deo grčke policije ELAS, a čine je službenici posebno obučeni da turistima ponude informacije i pomoć u slučaju problema. Takođe su nadležni za rešavanje manjih nesporazuma između turista i pružalaca usluga, i svi govore strane jezike. +30 100 - policija +30 166 - hitna pomoć +30 199 - vatrogasci +30 108 - obalska straža

Oni bi i preko zvučnika mogli da razglase da je dete kod njih. Ili pak da dete potraži pomoć od zaposlenog u prodavnici, ukoliko je ta radnja u blizini mesta na kojem je shvatilo da je ostalo samo.

Tu je sada problem koliko bi deca, mislimo pre svega na one manje koji slabo ili uopšte ne znaju engleski, mogla se se sporazumeju ako su dotični konobari i prodavci Grci.

Bitno je znati Telefoni i adrese predstavništava Srbije Ambasada Republike Srbije Adresa: Vasilissis Sophias 106, Atina Telefon: +30 210 77 74 344 Generalni konzulat Republike Srbije Adresa: Komninon 4, Solun Telefon: +30 2310 244 265 - 266 Počasni konzulat Republike Srbije Adresa: Ioanni Metaxa 54, Argostoli, Kefalonia Telefon: +30 26710 24 936

Dete bi moglo da pronađe dobru zaštitu i kod neke majke koja je tu sa svojom decom. A da bi potraga bila još efikasnija, najbolje je uvek izabrati neko vidljivo mesto, karakteristično, što na plaži, što na šetalištu, i sa detetom se dogovorite da u slučaju da se razdvojite ono ode do te pozicije, na koju ćete i vi doći. Veoma je važno da dete zna svoje ime i prezime (za mlađi uzrast), da zna imena roditelja, da zna bar jedan broj telefona (oca ili majke, svejedno) i eventualno mejl adresu jednog od roditelja.

Koristan savet Pre putovanja slikajte ili odštampajte neki lični dokument Zbog ovoga bi bilo veoma korisno da kada krenete na odmor, imate sa sobom neki od dokaza identiteta s fotografijom: foto-kopiju prve strane pasoša, lične karte ili vozačke dozvole i eventualno izvod iz matične knjige rođenih. Ova dokumenta možete pre polaska odštampati, slikati mobilnim telefonom ili ih skenirati i aploudovati na imejl, navodi Grčka info.

Ukoliko sa malom decom posećujete tržni centar, park ili neko drugo mesto na kome ima dosta ljudi i druge dece, najbolji način je da karticu sa kontakt podacima stavite u jedan džep.

Ako nemaju džepove, zavežite malu karticu za pertlu na cipeli ili oko ruke. Možete mališanima da kupite i vodootpornu narukvicu i da vodootpornim flomasterom napišete svoje podatke.

Naravno, objasnite detetu da zna zbog čega ste to uradili.

Gubitak pasoša Plaćate taksu 43 evra i troškove slanja privremenog dokumenta Krađa ili gubitak pasoša dok se nalazite na letovanju je neprijatnost koja može prilično da zakomplikuje odmor, posebno uzimajući u obzir, naglašava Grčka info, da je pasoš dokument bez kog se ne možete vratiti u Srbiju. Prvo što treba da uradite je da odete u najbližu policijsku stanicu i prijavite. Dobićete potvrdu. Nju nosite u najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije u Solunu ili Atini, gde ćete dati izjavu i pokrenuti postupak za izdavanje tzv. privremenog pasoša (potrebna su dva-tri dana za izradu). Ukoliko ste daleko, pozovite telefonom najbliže konzularno predstavništvo. Biće potrebno da platite i administrativnu taksu, koja u konzulatu u Solunu po pasošu iznosi 43 evra, i da donesete dve slike za svaku privremenu putnu ispravu. Ukoliko nemate novca, rodbina vam može najbrže poslati Vestern junionom ili u vaše ime pare uplati na račun konzulata. Najčešće u saradnji sa MUP Srbije konzulat proverava vaš identitet, a zatim vam u najkraćem roku putem DHL ili neke druge kurirske službe šalju privremenu putnu ispravu u mesto u kom se nalazite. Vi snosite troškove slanja putne isprave.

Jasna procedura Šta u slučaju gubitka vozačke, zelenog kartona ili bankovne kartice Ako su vam ukradeni ili ste izgubili vozačku i saobraćajnu dozvolu u Grčkoj, za povratak u Srbiju biće vam dovoljna potvrda iz grčke policije o nestanku dokumenata. Ukoliko ste izgubili, tj. ukrali su vam zeleni karton, potrebno je da odmah kontaktirate sa osiguravajućom kućom koja vam je izdala ovaj dokument. Najverovatnije je da ćete morati da sačekate da vam se novi pošalje, a alternativa je kupovina zelenog kartona na ulasku u Makedoniju, gde se ovaj dokument naplaćuje 50 evra. Ukoliko su vam ukradene kreditne ili debitne kartice, odmah pozovite svoju banku da ih blokira.

Trenutne cene u Grčkoj Hleb/kom. 1,2 Krompir/kg 0,80 Paradajz/kg 1,25 Sir/kg 6 Jaja /10 kom. 2,5 Masline/kg 3-6 Maslinovo ulje 5/l Trešnje/kg 1-2 Jabuke/kg 0,5-1 Kajsije/kg 4 Dinja/kg 2 Lubenica/kg 1,5-2 Salata/kg 1 Krastavci / 6 kom 2 Pistaći, bademi/kg 10 Dizel 1,9/1, Benzin 2,58/l Kafa/sok na plaži 3,5 Klub sendvič s pomfritom 6 Pica 7-8 Palačinke 3-4 Morski plodovi u restoranu od 12 pa naviše Kolači u kafićima 2,5-3,5 Giros i suvlaki 3-3,5 * Cene su u evrima

