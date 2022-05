OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNIH 7 DANA: Od sutra toplije, ali onda stiže novo OSVEŽENJE!

Danas će biti promenljivo oblačno i nestabilno, ali od biće sve toplije uz ređe nestabilnosti. Do 6. juna uglavnom očekuje se suvo i toplo, zatim je izgledna nova i jača destabilizacija i osveženje, napisao je na svom Fejsbuk profilu meteorolog Marko Čubrilo.

- Posle jutarnjih nestabilnost koje se preko zapadne i središnje Srbije premeštaju dalje na istok u toku dana se nad većim delom jugozapadne i zapadne Srbije očekuje nova destablizacija atmosfere koje će usloviti grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode. Ta oblačnost bi se u zapadnoj i jugozapadnoj struji tokom posle podneva trebala premeštati dalje nad veći deo Šumadije i juga Vojvodine, istok Slavonije, posebno prema granici sa BiH, dok bi zatim zahvatila i središnje delove Srbije - kaže Čubrilo.

Ponovo će biti uslova uz snažne grmljavine i pljuskove, i pojava grada. Uveče smirivanje atmosfere. Dnevni maksimum od 18 do 25 stepeni.

foto: Printscreen Facebook

- Sutra više sunca uz porast temperature ali će posle podne i dalje, posebno nad brdsko-planinskim delom regiona, biti uslova za ređe i slabije pljuskove. U toku noći ka četvrtku jedan jak i izolovan oblačni sistem bi mogao zahvatiti sever Vojvodine u Srbiji donoseći jake grmljavinske pljuskove. Vetar sutra slab i promenjljiv. Dnevni maksimum od 23 do 29 stepeni - napisao je meteorolog.Od četvrrka pa do ponedeljka pretežno sunčano i toplo uz ređu pojavu grmljavinskih pljuskova. Vetar uglavnom slab, južnih smerova. Dnevni maksimum od 25 do 32 stepena, što je iznad proseka za ovaj deo godine.

- Od 6. juna se računa na razvijanje novog, visinskog ciklona nad našim delom Evrope koje bi mogao usloviti jaču destabilizaciju atmosfere, česte i snažne pljuskove praćene grmljavinom i osetnije osveženje - rekao je Čubrilo.

Danas posle nestabilnog i kišovitog jutra, posle podne i rano uveče nad većim delom zapadne Srbije, Šumadije i juga Vojvodine moguće jače nestabilnosti.

Kurir.rs/Telegraf

bonus video:

08:24 ALARMANTNO! SVE VIŠE MALOLETNIH ZAVISNIKA OD NARKOTIKA: Umiru predozirani po sportskim terenima i splavovima