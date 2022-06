POSLEDNJI TITOV VOJNIK: Ko je bio Darko Ašanin, kriminalac koji je obavljao ZADATKE DUBOKE DRŽAVE?

Bio je dete vojnog lica, bokser, koji je sreću potražio u Nemačkoj. Darko Ašanin je u početku radio kao obezbedjnje na vratima nocnih klubova, gde je upoznao članove srpskog podzemlja, pošto je voleo kocku, često je organizovao ilegalno igre.

- Tu je znači učestvovao u Italiji, Austriji, Nemačkoj i Češkoj, gde se bavio organizovanjem tih kockarskih objekata gde su se većinom skupljali stranci, ljudi iz sveta podzemlja. Znao je te ljude iz podzemlja što se tiče kockarnica, ali je imao svoj stav - kaže Marko Nicović.

foto: Kurir televizija

- Otvorili su čuvenu Kazinu u SN-u gde sam ja izgubio 700.000 i nekih par milionera su tu izgubili dosta para. Od tada Darko Ašanin ide velikom kotom gore - kaže Kristijan Golubović.

Kada je stekao bogatstvo i ugled u Nemačkoj, vraća se u Srbiju, osamdesetih godina vrbovala ga je Savezna služba za likvidaciju članova političke emigracije, tada on postaje glavni čovek za regrutaciju, kriminalac koji će obavljati zadatke duboke države.

- U kontakt sam ja došao sa njim preko Miroslava Bižića, poručio sam da bi voleo da mi ga dovede na razgovor. Ja sam ustanovio da se radi o izuzetno specifičnom čoveku , koji ima izuzetnu specifičnost da bude špijun i na usluzi državi - kaže Božidar Spasić.

foto: Kurir televizija

Darko Ašanin se dovodio u vezu sa likvidacijom albanskog emigranta sa Kosova Envera Hadrija 1990. godine u Briselu. Hadri je u kolima na semaforu čekao da se uključi zeleneo svetlo kada je na njega otvorena vatra iz automobila pored. Mesec dana kasnije u Beogradu, u klubu "Nana" ubijen je bokser Andrija Lakonić, a ime Darka Ašanina dovedeno je u vezu sa ovim događajem.

- U Nani se posvađaju Desko Vukotić i Andrija Lakonjić, a tu je bio prisutan i Darko Ašanin. On je obadvojicu doveo iz Nikšića u Beograd. Onda je Lakonjić hteo da potegne pištolj i onda je bio brži Desko Vukotić i upucao ga i onda je Darko bio samo svedok događaja - kaže Marko Nicović.

Kasnijom istragom policije utvrđeno je da je Lakonjić radio za DB, obzirom na to da se likvidacija dgodila pred sam pocetak gradjanskog rata u Jugoslavij, sumnjalo da je u pitanju obraćun izmedju nekoliko tajnih tajnih službi. Nakon događaja u Nani, odnos Darka i Savezne službe doveden je u pitanje.

foto: Kurir televizija

- Služba je istog momenta presekla sve akcije, Darko Ašanin nije mogao da stupi u kontakt sa nama. Tako da je on bio slobodan strelac, radio je šta je radio. Služba nije imala uvida, ali vrlo kratko je to trajalo, Služba se dve godine nakon toga raspala - istakao je Božidar Spasić.

Srpska tajna služba, inače naslednica Jugoslovenske tajne službe Darku je poslala ponudu za angažovanje, koju je odbio, tog trenutka postaje kontroverzni biznismen.

- On je tada baš bio u igri. Ono što se kaže mi što kažemo, uzmali smo pare na foru "Trange frange i čovek je stvarno imao u to vreme novac - - istakao je Kristijan Golubović

- Sav novac koji je doneo sa zapada uložio je u proizvodnju stakla. Tako da nije bilo ogledala u ambasadama u eksluzivnim salonima ili u Italiji i to, koje nije proizveo Darko Ašanin u svojoj fabrici ogledala u Krnjiševcima - ksže Božidar Spasić.

Po recima poznanika, Darko je bio dete beogradskog asfalta. Voleo je društvo, slobodu, adrenalin i lagodan život. Principi su za njega bili principi, a sve ostalo bile su nijanse. Upravo sve to došloje na naplatu 1. jula 1998. godine dok je u svom kafiću "Koloseum" u beogradskom naselju Dedinje gledao fudbalsku utakmicu Holandija - Argentina. Ašanin je likvidiran, ubica nikada nije otkriven.

foto: Kurir televizija

- On je pomagao demonstracije u Crnoj Gori protiv Mila Đukanovića, e to je sad na neki način bio trn u oku Crnogorskoj službi i državi. On je bio opasnost da na sledećim demonstracijama, ne angažuje stotine ili hiljade ljudi iz sveta kriminala da se suprotstave i da ruše Đukanovića. On je tada bio smetnja crnogorskoj vlasti - ističe Marko Nicović.

- Postoje dve mogućnosti. Prva mogućnost je da je njega ubila Srpska tajna služba bezbednosti, kao što je ubijala pojedince. Dakle, on je ubijen u toj zasedi. Druga varijanta jeste da se Darko možda zamerio nekom, ali ja bih rekao da je to pre privatno - navodi Božidar Spasić.

Sluzba ili konkurancija, ostace tajna. ubistvo poslednjeg Titov vojnika vodi se i danas kao nereseno.

