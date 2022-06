RHMZ UPALIO METEO ALARM ZBOG NEPOGODA I VISOKIH TEMPERATURA: Danas letnje vreme, evo šta nas čeka za vikend

Posle podne u planinskim predelima, a uveče i u toku noći i u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša od 28 stepeni na severu Vojvodine do 33 stepena na jugu Srbije.

Inače, u većini Srbije danas je na snazi meteo alarm zbog predviđenih grmljavinskih nepogoda i visokih temperatura.

U Beogradu prepodne biće umereno oblačno, a popodne pretežno sunčano. Minimalna temperatura 20 stepeni, maksimalna dnevna 33.

Očekivana biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje srčanim, cerebrovaskularnim i nervno labilnim bolesnicima. Reumatski bolovi i promenjljivo raspoloženje su očekivane meteoropatske reakcije. Preporučuje se povećana pažnja u saobraćaju.

Petak

Promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali i sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, naročito na istoku Srbije. Vetar slab do umeren, severni. Najniža temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša od 29 do 33.

Subota

Promenljivo oblačno i nestabilno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala sa povremenim pljuskovima i grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša od 29 do 33.

Nedelja

Promenljivo oblačno i uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab, na istoku i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 20 stepeni, a najviša od 29 do 31.

