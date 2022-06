JELISAVETA SE UKLJUČILA UŽIVO U PROGRAM I ŠOKIRALA SRBIJU Oca sam zatekla izubijanog u staračkom domu REKLI SU MI "NIŠTA STRAŠNO"

Ona navodi da se prvi incident dogodio u noći između 24. i 25. maja i da je njen otac tada zadobio povredu ruke, oka, arkade i korena nosa, imao je isekotine, podlive, ogrebotine.

U primopredaji smene napisali su da je to zatečeno stanje. Zoran Subotić, direktor Gerontološkog centra Obrenovac, za Kurir tvrdi da nisu tačni Jelisavetini navodi. On pretpostavlja da je korisnik pao ili da ga je neko od korisnika ogrebao, pa je zadobio lake telesne povrede.

- Najpre da kažem da je moj otac u tom domu nešto duže od 5 godina. Bilo je dešavanja da padne i povredi se. Nadležni su reagovali, ne mogu da grešim dušu. Međutim, on je od februara prošle godine nepokrtan, desna strana mu je oduzeta. Noć 24. na 25 maj dogodio se incident o kom me je obavestio jedan zaposleni u domu. Kada sam pozvala, rekli su mi da nije ništa strašno, deka je najverovatnije pao. Odmah sam se uputila da vidim oca. Imao je ogrebotinu na ruci, ogrebotinu u korenu nosa, malo otečeno oko i presečenu arkadu sa leve strane. Tada sam već posumnjala da se nešto drugo dogodilo i da nije pad. Videla sam da su se potrudili da saniraju povrede i to je tako prošlo - rekla je Jelisaveta Ljutić.

Međutim, Aleksandar D. je dobio nove povrede.

- Samo pet dana kasnije u noći između 30. i 31. maja desio se drugi incident o kojem me obaveštavaju opet neki od zaposlenih. Njegov ordinirajući lekar mi kaže da tata opet ima povrede, malo veće. Da ne znaju da li su nastale od pada, ili da li se udario ili ga je neko udario. Tada su mi predložili da oca smestimo na drugi sprat gde su nepokretni pacijenti, a svesni. Odveli smo oca na specijalistički pregled. Podnela sam prijavu Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja. Nisu u pitanju ogrebotine, već podlivi. Sumnja se i dalje da ga je napao korisnik. Videćemo koji će ishod biti. Znam da su direktor i neki zaposleni sinoć davali izjave u policiji. Tata se oporavlja, to je najvažnije - rekla je Jelisaveta Ljutić.

