METEO ALARM AKTIVIRAN ZBOG VISOKIH TEMPERATURA I NEPOGODA: Zbog ove opasne pojave cela Srbija danas u CRVENOM!

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, posle podne se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima.

Duvaće slab i promenljiv vetar. Tokom noći će oblaci i severozapadu zemlje doneti padavine. Jutarnja temperatura od 14, najviša do 32 stepena.

Zbog predviđenih visokih temperatura ali i grmljavinskih nepogoda, u pojedinim delovima Srbije aktiviran žuti meteo alarm.

Kada je reč o UV indeksu, u celoj Srbiji danas je u kategoriji veoma opasna pojava i označen je brojevima osam i devet i crvenom bojom.

Prema prognozi RHMZ, danas će natoplije biti u Nišu i Negotinu, gde se očekuje 32 stepena.

Prognoza prema sajtu RHMZ za naredna tri dana

Subota

Promenljivo oblačno i nestabilno uz smenu sunčanih i oblačnih intervala sa povremenim pljuskovima i grmljavinom. Vetar uglavnom slab promenljiv, u košavskom području umeren, povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 21 stepen, a najviša od 29 do 33 stepena.

Nedelja

Promenljivo oblačno, pre podne na severu, a posle podne u brdskoplaninskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, na istoku i umeren, a povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviša od 29 do 33 stepena.

Ponedeljak

Pretežno sunčano i malo svežije. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severoistočni. Najniža temperatura 15 do 20 stepeni, najviša od 27 do 30 stepeni.

