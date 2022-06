FILMSKA OTMICA U BEOGRADU! OTAC NASILNO UZEO DECU I ODVEO IH U HRVATSKU! Majka: Udario je u kola mog oca, izvukao decu i dao gas!

Godinu dana Ana Landeka je sa decom od sedam i pet godina u Sigurnoj kući u Beogradu. Isto toliko čeka i epilog brakorazvodne parnice i odluku o dodeli starateljstva. U nedelju uveče je, kako kaže, njen bivši suprug nasilno uzeo decu iz automobila u kojem su bila sa dedom i odveo ih u Hrvatsku.

Čekajući odluku suda o starateljstvu, štićenica Sigurne kuće Ana Landeka dočekala je, kako kaže, da joj bivši suprug kao u filmskoj otmici odvede decu iz Beograda. Već tri dana ne zna ni gde su ni kako su, ali zna da ih je otac u nedelju noću odveo iz Srbije u Hrvatsku.

Kako je Ana Landeka ispričala za medije, decu je poslednji put videla u nedelju ujutru kada je išla na posao. Njen otac ju je iz sigurne kuće odvezao na posao, a decu odveo kod sebe. Do otimanja dece od 7 i 5 godina dešlo je u nedelju kada ih je Anin otac stavio u auto kako bi ih vratio kod majke u sigurnu kuću.

- Moj otac je krenuo da mi dovede decu, bila su kod babe. Ja sam bila u sigurnoj kući. Dok su bili u kolima, moj otac se tada vezivao, on se zaleteo, udario u auto. Otvorio je auto i izvadio prvo Petru. On dok se snašao da uzme Filipa, on je zgrabio Filipa. Krenuli su da se natežu oko deteta, moj otac je pustio dete da ga ne povrede. Istrčali su moja majka i ujak, on je tada krenuo u rikverc. Deca su vrištala, moja majka se zakačila za vrata auta. Dao je gas, vukao je i nju. Otac je krenuo kolima za njim, ali nije uspeo da ga stigne i negde na Autokomandi ga je izgubio - ispričala je Landeka šta se dogodilo.

Danas je sud Ani dodelio starateljstvo nad decom. Kasno, poručuje koordinatorka Sigurne kuće i pita kako su deca, sa dvojnim državljanstvom Hrvatske i Srbije, prešla granicu bez putnih isprava koje su kod majke. I ona je tražila od policije da Domagoju Landeki ne dozvoli prelazak granice.

- Kad je rečeno da se zatvore, bilo je devet sati uveče, a kad je prešao granicu bilo je jedan sat noću. Prema priči koju ja znam, granica je bila otvorena, rampa je bila podignuta, njega na našoj granici niko ništa nije pitao i prošao je granicu, na hrvatskoj granici su mu navodno nešto pogledali dokumenta, ali se postavlja pitanje kako je hrvatska granica mogla da pusti nekoga ko nije imao pečat sa naše granice - navodi Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće u Beogradu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na pitanja RTS-a u vezi sa ovim slučajem. Sa druge strane, hrvatska policija tvrdi da nije bilo zakonskih prepreka da otac sa dvoje dece nad kojima, kako tvrde, ima starateljstvo, pređe granicu i nastavi putovanje.

- Hrvatska policija je nad hrvatskim državljaninom i njegovo dvoje dece, takođe državljanima Hrvatske, sprovela graničnu kontrolu na prelazu Tovarnik 6. juna u noćnim satima. Tokom granične kontrole i proverama putem međunarodne policijske saradnje, utvrđene su sve relevantne činjenice, te nije bilo zakonskih prepreka da otac, sa decom, nad kojima ima starateljstvo, nastavi putovanje - ističe MUP Republike Hrvatske.

Tužilaštvo pokrenulo istragu Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da prikupi informacije i podatke u vezi sa slučajem otmice dece od strane oca i o tome u što kraćem roku dostavi izveštaj tužilaštvu koje će na osnovu dobijenih podataka odlučiti da li ima elemenata krivičnog dela, potvrđeno je za Telegraf.rs. Tužilaštvo je tražilo da se dostave sve odluke u vezi sa decom, rastavljenim supružnicima, ali i da se utvrdi kako i na koji način je otac oduzeo decu. Zbog brojnih propusta, sličan slučaj dogodio se i pre tri godine. Posle višegodišnje borbe i angažovanja Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Slavici Burmazović vraćeno je troje dece koje je njen bivši suprug odveo u Tursku bez njene dozvole.

