NEMA GORE NOĆNE MORE OD OVOG SNA Šta znači kad sanjaš da ti ispadaju zubi! Šta kažu psiholozi, a šta babe!

Bilo da sanjate da gubite jedan zub, sve ili da vam se zubi lome ili trunu, snovi o ispadanju zuba su za svakoga prava noćna mora.

Istraživanja pokazuju da je svako od nas bar jednom sanjao o gubitku zuba, a psiholozi smatraju da postoji bar pet načina da protumačimo šta znači san o gubitku zuba i šta bi to moglo da znači za naš stvarni život.

Pet načina da protumačite snove o ispadanju zuba

Snovi o ispadanju zuba su toliko česti da čak postoji i ime za njih, a stomatolozi tvrde da od svojih pacijenata često čuju pitanja vezana za ovakve snove. Ali zašto uopšte sanjamo o tako čudnim stvarima poput ispadanja zuba?, prenosi RTS.

Stomatološkinja Katrin Džao smatra da su snovi način na koji naš mozak obrađuje probleme ili anksioznost koju doživljavamo tokom dana, kao i da ovi snovi verovatno nemaju nikakve veze sa zubima.

Evo nekoliko primera šta bi vaš san o gubitku zuba mogao da znači:

1. Bazični osećaj nesigurnosti

Ako u snu osećate stid ili anksioznosti nakon što vam zubi ispadnu, to može da znači da se borite sa osećajem nesigurnosti, možda baš zbog problema sa ružnim zubima.

„Ponekad ne dozvoljavamo sebi da osetimo svoju nesigurnost ili anksioznost jer se od nas zahteva da budemo 'jaki'. Naša podsvest će naći načina da ova osećanja izvuče na površinu kroz metaforu kao što je san o ispadanju zuba“, objašnjava psihoterapeutkinja Valentina Dragomir.

2. Nalazimo se na nekoj životnoj prekretnici

Ako u vašem snu zubi ispadaju na lagani dodir, to bi moglo da predstavlja vrlo podsticajnu poruku:

„Gubitak zuba u snu mogao bi da bude znak da ulazite u novu fazu života i ostavljate starog sebe“, kaže Dragomir.

Ovo tumačenje potiče od Karla Gustava Junga koji je smatrao da gubitak zuba metaforički predstavlja preporod koji nam se dešava u realnom životu.

Prema Jungu, gubitak zuba bi bio bolno iskustvo u stvarnom životu, za razliku od metamorfoze koju možete doživeti kada zatvorite jedno poglavlje svog života i otvorite novo.

3. Osećaj inferiornosti ili nemoći

Nedostatak zuba u stvarnom životu često je povezan sa nižim kvalitetom života, kao i niskim samopoštovanjem i lošim emocionalnim blagostanjem.

Prema tome, snovi o gubitku zuba mogu ukazivati na to da se osećate inferiorno u vezi sa određenim aspektom svog života, na primer, ako niste spremni za nastup, prezentaciju ili test koji se približava, kaže Džao.

Drugo moguće objašnjenje bi moglo biti da se osećate nemoćno.

„Ispadanje zuba u snu može biti metafora da se osećate nemoćno ili van kontrole u nekoj situaciji jer je gubitak zuba prirodan proces koji se ne može zaustaviti ili kontrolisati“, napominje terapeutkinja.

4. Osećaj neprilagođenosti

Da li vam se zubi u snu skupljaju, guraju i guraju, bole, sve dok na kraju ne ispadnu? U tom slučaju, verovatno se i u životu osećate podjednako neprijatno ili neprilagođeno.

„Ovakvi snovi mogu da znače da se osećate otuđeno od sopstvenog tela, porodice ili okruženja. To se dešava kada prolazimo kroz velike promene, poput selidbe ili odlaska u inostranstvo“, kaže Dragomir.

Doduše, ako imate između 17 i 25 godina, možda imate ovakve snove zbog kombinacije životnih promena i bolova u vilici od impaktiranih umnjaka.

5. Lični rast

Da li vaš san uključuje nešto nenormalno, poput krivog ili pokvarenog zuba koji morate da izvadite?

„Ovaj san može biti znak da rastete kao osoba ili se plašite rasta ili promena. Ovo može biti vaša podsvest koja vam ukazuje da li ste ili niste spremni da se prepustite i prihvatite novu fazu svog života“, napominje Dragomir.

Način na koji reagujete na gubitak zuba u snu može da ukazuje i na to kako se nosite sa ovim ličnim rastom.

Iako niko nije oduševljen gubitkom zuba u snu, možda se u stvari preispitujete da li ste se odgovorno poneli u nekoj situaciji i razmišljate o svojim sledećim koracima, ili mislite da ste na izazov odgovorili strahom i stidom.

Tumačenje snova

Ne postoji jedinstven odgovor na to kako treba da tumačite svoje snove. Poznati psihoanalitičari Sigmund Frojd i Karl Jung verovali su da su snovi način na koji ljudi istražuju svoju podsvest i želje.

ŠTA KAŽU BABE

Sanjati da vam ispadaju zubi

Ako vam se u snu iznenada desi da vam zubi ispadnu ili puknu, to je znak da doživljavate trenutak emocionalne krhkosti. Ovo je jedan od najčešćih snova povezanih sa zubima. Neki ljudi će ga često povezati sa nečim negativnim. Međutim, ovaj sam može da nosi i nešto pozitivno.

Uopšteno govoreći, zubi koji ispadaju su simbol promene. U nekim slučajevima mogu takođe naglasiti vaša potisnuta sek*ualna osećanja.

Možda prolazite kroz prelazni period kada sanjate ovakvu vrstu snova. Takođe, neće biti nemoguće susresti se sa tim snom ako osećate teskobu ili zbunjenost u svom životu. Ljudi koji nisu sigurni u svoj život često mogu o ovome sanjati. Verovatno su zabrinuti zbog svog javnog imidža. Izuzetno obraćaju pažnju na imidž koji žele da predstave javnosti. Za njih je važno da ih javnost gleda pozitivno.

Sanjati da gubite zube i vraćate ih nazad

Pokušaj vraćanja ispalih zuba mogao bi odražavati tendenciju bežanja od sopstvenih problema ili pokušaj rešavanja velikih problema malim „flasterima“, što je unapred osuđeno na neuspeh.

U određenom smislu, to je i predznak strašnih stvari koje dolaze i upozorenje da bi vaše ponašanje moglo stvari dodatno pogoršati.

Umesto da pokušavate da popravite bušne cevi „selotejpom“, uložite vreme, novac i energiju u suočavanje sa izvorom problema.

Sanjati da se zubi kvare

Zubi koji se kvare mogu ukazivati na to da ćete morati da promenite staru naviku. Ova navika se obično može povezati sa načinom komunikacije sa drugima.

Sanjati da vam raste nov zub

U slučaju da sanjate o rastu novog zuba nakon što je pokvareni zub ispao, to može ukazivati na nove mogućnosti u životu. To takođe može značiti da ste uspešno prevazišli izazove i da ste sada spremni da svoju karijeru podignete na viši nivo. Za odrasle koji ovo sanjaju, ovo može biti pozitivna stvar. To može značiti da ćete uskoro ubrati plodove za nešto što ste radili u prošlosti.

Sanjati da ste ispljunuli zub

U slučaju da se u snu susretnete sa ovim scenarijem, ovo je znak da trebate pustiti nešto ili nekoga iz svog života. Oni verovatno utiču na kvalitet vašeg života, a ako ih se rešite, dramatično će vam se poboljšati život.

Snovi o pokvarenim i trulim zubima obično mogu biti zastrašujući. Međutim, ovi snovi mogu pružiti poruku koja će dovesti do učenja. Ova vrsta snova može značiti da ne obraćate previše pažnje na stvari koje bi trebalo popraviti.