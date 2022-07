OVAJ PSIHO TEST OTKRIĆE VAŠE MENTALNO STANJE: Crtež koji vam prvi privuče pažnju, krije tajne SKIVENE U DUŠI! (FOTO)

Kao što snovi koje sanjamo govore o tome čime je naša podsvest zaokupljena, šta nas muči, od čega bežimo, čega se plašimo, tako i slike koje “na prvu” izaberemo, bez razmišljaja, mogu dosta toga da otkriju o stanju naše duše, prenosi Sensa. Pogledajte slike i izaberite onu koja vam je prva zapala za oko, bez mnogo razmišljanja.

Evo rezultata:

1. Lančići

Navikli ste da se čvrsto držite ukorenjenih stavova i vrednosti, čak i na svoju štetu. Osećate dužnost prema mnogim ljudima, da ispunite njihova očekivanja. Takođe, osećate jaku potrebu da se izrazite, da budete svoji, za promenu, da pokidate veze i krenete dalje oslobođeni! Naučite da kažete ne! Vreme je da živite svoj život!

2. Kvadrati

Ovaj crtež simboliše vašu zarobljenost. Živite u prošlosti, zaglavljeni ste u uspomenama… Znajte da to nije život već tapkanje u mestu. Morate da pokidate stare veze, stare obrasce ponašanja, stara uverenja, da se oslobodite toksičnih ljudi. Živite ovde i sada, u ovom trenutku. Foksurajte se na to jer je to jedino što možete da promenite.

3. Feder

Imate potrebu da „odskočite“ dalje, da uradite nešto novo, drugačije, da napredujete… Dugo ste bili u statusu quo, osećate da ste spremni za promene! Samo hrabro u nove pobede!

4. Neuredna mreža

Suočeni ste sa određenom životnom dilemom i napeti ste zbog nejasnoće i neizvesnosti situacije. Pošto morate da donesete odluku, poslušajte šta vam kaže intuicija

5. Isprekidane linije

Vaše raspoloženje se stalno menja, imate mnogo uspona i padova. U ljubavi, stvari su nestabilne, odnos s partnerom je čas "vruć“ čas "hladan“. Možda vam je sada teško, ali ne očajavajte. Sve se dešava s razlogom. Sada je šansa da konačno vidite na čemu ste i da li veza ima budućnost ili ne.

