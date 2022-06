OVA TRI TIPA SNA SU GLAVNI KRIVCI HALUCINACIJA: Naučnici otkrili neistraženo polje, evo ZAŠTO su nam snovi KONFUZNI!

Naučnici su otkrili da pored toga što postoje snovi koji su plod naše fatastične igre mašte, drugi izvori konstruisanja naših snova su događaji iz našeg realnog života, iz naše okoline.

Iako mislimo da znamo dosta o snovima, snovi su generalno neistražena oblast do kraja i uvek možemo iznova postavljati pitanja za neke snove koji nam se događaju i tragati za odgovorom.

foto: Profimedia

Ono što su stručnjaci uspeli da utvrde, jeste da postoji 3 tipa snova:

1. Pasivna mašta

2. Iluzija snova

3. Halucinacije u snovima

1. Sanjanje je pasivna mašta

Sanjarenje je pasivna mašta u budnom stanju. Sanjanje je takođe pasivna mašta tokom laganog sna. Više je oslobođen kontrole i kritike nego sanjarenja. Slike dolaze same od sebe zahvaljujući sugestivnim silama i kombinuju se na različite načine. Oni su delo podsvesti. Oni se shvataju kao stvarne percepcije tokom sna. Ali oni nisu percipirani od strane spoljašnjih objekata i ne slažu se sa njima. U ovom tipu sna je moguće lucidno sanjati, odnosno upravljati svojim snovima na način na koji to želimo.

foto: Profimedia

To su slike koje proizvodi nesvesni um. Ponekad su slike iz snova žive i jasne. One su projektovane u svemir i izgledaju kao stvarni objekti percepcije. Kritička sposobnost je uglavnom suspendovana tokom spavanja. Stoga se slike iz snova često kombinuju na apsurdan i koherentan način.

2. Iluzija snova

Uzbuđuju ih spoljašnji nadražaji. Čovek koji spava u dobro osvetljenoj sobi ponekad sanja o požaru. Čovek koji zimi spava sa nedovoljno odeće može sanjati da pliva u reci kada je izložen kiši. Čovek koji je imao termofor pod nogama, sanjao je da hoda po krateru vulkana. To su iluzije iz snova. Čest primer je i ako nam se ide u toalet, da možemo to sanjati i u snu. Dakle stvarne senzacije nam se odražavaju na različite načine kroz san i to je iluzija koje stvaraju snovi.

foto: Profimedia

3. Halucinacije u snovima

Uzbuđuju ih centralni nadražaji ili niz misli i slika. Mladić zaljubljen u devojku sanja o svojoj voljenoj. Neke snove pokreće nezadovoljena želja za seksom (Frojd). Neke pokreću i druge želje, na primer, pesnički impuls, muzički impuls, umetnički impuls, itd. Ovakvi snovi mogu "izvući" iz fioke mnoge stvari koje su duboko urezane u vašoj podsvesti, a kojih možda i niste svesni.

foto: Profimedia

Kurir.rs / MagazinNovosti.rs

