MINISTAR STEFANOVIĆ: Srbija se diči što je zemlja Živojina Mišića

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović podsetio je da je na današnji dan pre 167 godina u Struganiku kod Mionice rođen srpski vojskovođa Živojin Mišić, koji se svojom hrabrošću i umećem upisao u anale svetske vojne istorije.

„Za više od 40 godina provedenih u oficirskoj uniformi ostao je nesalomiv u borbi za srpski narod i zato je i danas uzor srpskim vojnicima u predanom služenju otadžbini“, istakao je ministar Stefanović.

„Učesnik je svih šest oslobodilačkih ratova koje je Srbija vodila od 1876. do 1918. godine. U svakom je pokazao izuzetnu odvažnost i istrajnost, dok je čuvena Kolubarska bitka, u kojoj je komandovao Prvom srpskom armijom, ušla u istoriju ratovanja kao jedinstven primer da se vojska kojoj se predviđa potpuni slom, reorganizuje za kratko vreme, krene u kontraofanzivu i nanese odlučujući poraz neprijatelju. Njegova taktika pregrupisavanja armije i koncentrisanog udara i danas se izučava na vojnim akademijama širom sveta“, podsetio je ministar Stefanović.

Kako je dodao, Srbija ne sme nikada zaboraviti da je iznedrila vojnika kakakav je bio Živojin Mišić.

„Njegovo ime pronelo se nadaleko van granica naše otadžbine, pronoseći ujedno i predanje o borbi malenog, ali neustrašivog srpskog naroda za svoju slobodu. Mnogi bi voleli da su bili otadžbina Živojina Mišića, ali je to bila Srbija, koja se mora još glasnije dičiti svojim junacima i svojom istorijom. Mora pamtiti ko joj je izborio slobodu i mora dati sve od sebe da tu teško osvojenu slobodu i mir danas čuva. To dugujemo i Mišiću i svim našim precima i to dugujemo našoj deci i budućim naraštajima“ poručio je ministar.

