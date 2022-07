MINISTAR STEFANOVIĆ: Vučić danas brani najveću civilizacijsku vrednost

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Nebojše Stefanović ocenio je danas da je "odluka vlade u Zagrebu da predsedniku Srbije zabrani da se pokloni žrtvama genocida u Jasenovcu najveća sramota u Evropi posle Drugog svetskog rata."

- To je najbrutalnija posleratna rehabilitacija nacističkih ideja na koje Evropa ne sme da ćuti. Na put predsedniku Srbije da položi cveće u Jasenovcu nije stala neka ekstremistička falanga, nego vlada jedne države i to članice EU. Za ovu hrvatsku vladu Aleksandar Vučić nije smeo da prođe do Jasenovca. I neka se ne pravdaju nekim protokolarnim razlozima, jer se tako još grublje rugaju jasenovačkim žrtvama. Predsednik Vučić nije smeo da prođe da ne bi srušio 80 godina staru sramotu da nijedan lider Srbije ne poseti Jasenovac i upali sveću žrtvama ustaške NDH. Neka se Hrvatska i Evropa zapitaju zašto u Jasenovac nikada nije došao jedan predsednik Srbije, a naročito zašto se to zabranjuje sada, kada predsednik Vučić želi da prekine to sramno istorijsko ćutanje o nevinim srpskim, jevrejskim, romskim i svim drugim žrtvama genocidnog ustaškog režima. Poruka Zagreba je vrlo jasna - kad posetu Jasenovcu zabranjujemo prvom čoveku Srbije, onda je zabranjujemo i svakom građaninu Srbije. Srbija neće da ćuti na ovakvo brutalno gaženje po svojim žrtvama, i na zabranu da ih se sećamo i odajemo im počast. Srbija i predsednik Vučić danas brane najveću civilizacijsku vrednost - sećanje na žrtve nacizma, i brane povratak onih snaga čiji je i Jasenovac tragični spomenik - naveo je ministar u saopštenju.

(Kurir.rs)