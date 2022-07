MISTERIJA NESTANKA DRAGOLJUBA IZ NIŠA TRAJE 13 DANA: Kamera ga snimila kod trafike, a onda mu se gubi svaki trag! Porodica očajna

Dragoljub Božinović (85) iz Niša nestao je 13. jula u večernjim časovima na uglu Bulevara dr Zorana Đinđića i Ulice Radnih brigada i nije pronađen ni nakon 13 dana potrage.

Dragoljubu se, kako saznajemo, trag izgubio kada je od stana u zgradi u Ulici Radnih brigada, pošao do obližnje apoteke, a poslednji trag zabeležile su kamere sa trafike ispred autobuskog stajališta prekoputa Vojne bolnice, otkada ga više niko nije video.

- U pravoj agoniji smo već 13 dana, niti jedem, niti spavam. Izašao je iz kuće dva puta te večeri 13. jula. Prvi put u oko 18.30 časova pa je autobusom otišao do obližnje apoteke "Medijana" koja je udaljena jednu stanicu vožnje. Tada ga je prvi put snimila kamera sa trafike. Međutim, nedostajalo mu je novca za lek, pa se vratio pešice kući po pare. Mama kaže da je uzeo novac i izašao opet oko 19.30 časova kada ga je kamera snimila po drugi put. Međutim, niti je došao u apoteku niti se vratio kući. Od tada od mog oca nema ni traga ni glasa - kaže za "Blic" Dragoljubova ćerka Silvana Šemper.

Porodica je već sledećeg jutra prijavila nestanak policiji koja je započela potragu, dok je ceo Niš oblepljen plakatima sa njegovim likom i opisom garderobe. Postovi sa apelom se masovno dele i na društvenim mrežama, ali od nestalog čoveka nema ni traga, ni glasa već 13 dana!

Posebnu misteriju predstavlja to što se nestanak desio u gradskom jezgru u jednom od najprometnijih niških bulevara, u vreme kada na ulicama ima još dosta ljudi, a imajući u vidu da se Dragoljub otežano kreće uz pomoć štapa.

- Postoje snimci sa trafike te večeri kada je nestao 13. jula i od tada ga nema. Tražili smo ga svuda, obišli smo ceo Niš bukvalno, bili u njegovom rodnom selu Balta Berilovac, pretraživali sve u kraju u kojem stanuje. Bilo je dosta poziva, odmah smo trčali na ta mesta, inspektori su gledali kamere sa obližnjih objekata, uvek je bila pogrešna osoba. Nijedna nije bila dojava tačna. Niko ga video nije niti ima ikakvih informacija o njemu - priča Silvana.

"Pada mi na pamet i da ga je neko kidnapovao"

Ona kaže da porodica ne gubi nadu da je Dragoljub živ te da ne isključuju nijednu mogućnost.

- Svašta nam pada na pamet, sve što postoji kao mogućnost u krimi filmovima. Da ga je neko udario kolima, ili da je negde pao, valjda bi neko video i prijavio. U to vreme ima ljudi na ulici. Da li ga je neko kidnapovao da bi ga vodio da podiže njegovu penziju? I o tome smo razmišljali. Nama svi mogući scenariji padaju na pamet pa i oni koji su potpuno neverovatni. Možda je negde u nekoj šumi okolo. Nije dementan, zna sve sa novcem, ali je malo bio konfuzan - priča Silvana i dodaje:

"Nije isključeno ni da je sam otišao negde. Mami je jednom rekao: "Kada mi dođe kraj, ja ću da odem da se vi ne stresirate da me ne gledate". To niko tada nije shvatao ozbiljno. Sada ne isključujemo ni tu mogućnost, možda je ona i najizvesnija, ali gde je? Još verujemo da je živ. Nada umire poslednja. Nadamo se i da je neko nešto video, svaka informacija je dragocena - kaže Silvana.

U niškoj policiji je potvrđeno da je raspisana potraga za nestalim licem i da se nestali sugrađanin i dalje traži.

DA LI STE VIDELI DRAGOLJUBA?

U momentu nestanka, Dragoljub je imao na sebi kariranu bordo košulju i sive pantalone sa crvenom prugom sa strane, crne cipele i zeleni kačket. Sitnije je građe, teže hoda a u rukama je imao crveni štap. Ukoliko ga je neko video može prijaviti policiji ili na broj telefona 063/7242984.

Dva puta pobedio rak

Silvana kaže da je Dragoljub uvek bio pozitivan i vedrog duha, te da je dva puta pobedio rak.

- On je tako jedna krotka priroda, nikada se nije ni sa kim sukobio niti bunio, čak je i dva puta rak dobio i sve je pregrmeo jer je toliko pozitivan. Pričao bi, ma jok, to su doktori pogrešili. On je jedna divna osoba, u ravni anđela, toliko je dobar i nenametljiv - kaže Silvana.

(Kurir.rs/Blic)