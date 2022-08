OVA BEOGRADSKA ZGRADA KRIJE VELIKU TAJNU Jedan srpski vojnik dao je zakletvu, pa izgradio velelepno zdanje sa ČUDNIM NATPISOM

O istoriji Beograda napisane su mnoge knjige. Ali, čini se da malo po malo pa saznamo neku novu priču o našoj prestonici.

Posebno su zanimljive, čini se, skrivene priče beogradskim starim zdanjima.

foto: J. Ćirković

Počnimo redom. Nikola Uzunović, Nišlija i Beograđanin je bio srpski i jugoslovenski političar. Dva puta bio je predsednik Vlade Kraljevine Jugoslavije.

Pre toga, bio je vojnik srpske vojske. Kao i svi rodoljubi i on je bio na Krfu. Mnogi junaci nisu preživeli. Mislio je i Uzunović to isto. No, 9. aprila 1916. brod Devanha spasiće život velikom broju ranjenih vojnika među kojima je bio i Nikola Uzunović.

Видим пише "палата" ћирилицом на једној страни, а "Devanha" латиницом на другој. Ради се о згради коју је пројектовао чувени београдски архитекта Ђорђе Ђорђевић, али је и веома занимљиво како је та зграда настала. — Jovana Ćirković (@rilivadivuk) July 30, 2022

Tada, kako kaže priča, Uzunović će se zakleti da će izgraditi zgradu i dati joj ime po brodu koji je srpskim vojnicima i njemu spasao život.

А настала је као заклетва једног Србина, да ће ако остане жив и врати се са Крфа и Александрије саградити зграду и дати јој име по имену брода који је њега и српске војнике спасао сигурне смрти. Претпостављате - спасао их је брод по имену "Devanha". Шкотски брод. — Jovana Ćirković (@rilivadivuk) July 30, 2022

Nešto više od decenije, tačnije 1930. godine, održaće obećanje. Nikola Uzunović je finansirao ceo projekat, a objekat je projektovao čuveni beogradski arhitekta Đorđe Đorđević koji je na pročelje zgrade stavio bareljef parobroda, da podseća na spasavanje vrlih, odvažnih i hrabrih vojnika.

Kurir.rs/J.Ć.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:43 PROFESOR SIMEUNOVIĆ O ISTORIJI SRBIJE I CRNE GORE: Pogrešno je videti isključivo idealan ili neprijateljski odnos