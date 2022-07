KONJ PETRA BOJOVIĆA POČIVA NA NEVEROVATNOM MESTU Vojvoda se borio u 6 ratova, sahranjen bez počasti, a OVO JE SADRŽAJ VAŽNOG PISMA

Pored Radomira Putnika, Stepe Stepanovića, Živojina Mišića, 4. velikan ove grupe slavnih srpskih vojvoda bio je Petar Bojović.

На данашњи дан 1858. рођен је војвода Петар Бојовић. Учествовао је у 6 ратова, извојевајући слободу свом народу. Поред бројних митова о његовој смрти, оно што јесте сигурно, то је да је такав војник, неспорних, заслуга сахрањен без војних и државних почасти. Слава му. pic.twitter.com/sl97byPVlN — Jovana Ćirković (@rilivadivuk) July 16, 2022

Među narodom i među vojnim glavešinama važio je za čoveka mirne i blage naravi, te će tako čuveni Arčibald Rajs za vojvodu Petra Bojovića reći: "Vojvoda Bojović je vatreni patriota. On je svoj život posvetio svojoj zemlji. Njegove glavne osobine su iskrenost, požrtvovanje i dobronamernost. Ovaj hrabri vojnik je blag. Njegov glas, malo potmuo, gotovo se nikad ne izdiže i njegove oči koje gledaju pravo u vaše, imaju nečeg melanholičnog. To je nostalgija za otadžbinom i žalost za svima onima koji su izginuli za njenu slobodu".

Reči vojvode Petra Bojovića je o Kosovskoj bici 1915. Lako može svako sebi predstaviti, kakve bi žalosne posledice po nas nastupile da su Bugari mogli prodreti na Kosovo Polje i srpskoj vojsci preseći odstupnicu. Gde bi u tom slučaju bila naša slavna pobeda 1916. pri osvajanju Kajmakčalana i Bitolja, a gde 1918. godine pri proboju Solunskoga fronta; zatim silno gonjenje neprijatelja i brzo oslobađanje Srbije, Srpskih zemalja, Hrvatske i Slovenačke, kao i uopšte ubrzano rešenje svetskog rata?! I kad posle ovako slavnih dela naše vojske, kojoj se u mnogome ima da zahvali za ubrzani i ovako sjajni svršetak ovoga strašnoga svetskoga rata, što nam i naši neprijatelji, Nemci, priznaju, - naši veliki saveznici ovako maćijski postupaju s nama, nastaje pitanje: kako li bi tek postupali da smo kapitulirali na Kosovom Polju, kao što nastaje i pitanje kako li bi se i kad završio ovaj strašni svetski rat?!

Oko Petra Bojovića se predu mnogi mitovi i legende. Međutim, nesporno je da je bio veliki rodoljub. Mitovi se uglavnom vezuju za njegovu smrt. Međutim, ono što jeste sigurno to je da je takav vojvoda sahranjen bez državnih i vojnih počasti, kada je umro 19. januara 1945. godine.

Zanimaocima istorijom široko je poznat i vojvodin odgovor nemačkom izaslaniku tokom Drugog svetskog rata: "Gospodine, vi znate da sam ja po profesiji vojnik, da cenim svaku vojsku, pa i vašu vojsku. Vaša vojska u ovom trenutku je okupator moje zemlje i ja ni u kakvom obliku, sve dok okupacija traje, sa tom vojskom ne mogu sarađivati".

Takođe, čuveno je i pismo vojvode Petra Bojovića Draži Mihailoviću.

foto: Marina Lopičić

- U svojoj dubokoj starosti preživljujem časove minulih borbi našeg naroda za njegovo pravo na život i ne nađoh današnjeg primera od Kosovske bitke do Karađorđa i Miloša i od ovih velikih sinova našeg naroda do mene danas. Poznato je, da veliki događaji stvaraju velike ljude a veliki ljudi stvaraju velika dela. Verovao sam, da je srpski narod, nadahnućem Božijim sposoban da daje velike ljude i da će ih u ovim teškim sudbonosnim časovima i dati. Saznanjem da ste Vi, dragi Srbine i đeneralu, razvili oslobodilačku zastavu, sa onoga mesta odakle je moj ratni drug Petar Mišić [ž] započeo, pre dvadeset i osam godina, i proterao neprijatelja iz naše otadžbine, izazvalo je u meni veliku radost i do maksimuma pojačalo želju za ličnim učešćem u današnjoj borbi. U odsustvu fizičke snage da uzmem neposrednog učešća u ostvarenju ovog velikog dela nacije, ja sam Vam, dragi i veliki sine srpskog roda, stavio na raspoloženje moje ime i moju decu uz očinski pozdrav i vojničku zapovest: NAPRED U POBEDU, ZA KRALjA I OTADžBINU - napisao je generalu Mihailoviću Vojvoda Petar Bojović tada.

Zanimljivost je i da se skelet vojvodinog konja nalazi na Veterinarskom fakultetu u Beogradu.

Čuvani Petar Bojović umro je na nadašnji dan 1945.g. 👇 Kada se penzionisao tražio je SAMO da mu dozvole da zadrži tada već ostarelog konja kojim je prešao Albaniju. Taj isti konj, u uspomenu i čast, čuva se u Anatomskom muzeju na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. pic.twitter.com/yfzvcLprd7 — Jovana Ćirković (@rilivadivuk) January 19, 2020

Kurir.rs/J.Ć.

