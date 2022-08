Uprkos strašnom zločinu, u Hrvatskoj se i "Bljesak" i "Oluja" slave kao velika pobeda, dok su u Srbiji to dani sećanja na strašna stradanja nedužnog srpskog naroda.

U Kninu je trenutno ekipa Kurir televizije, na trgu je postavljena bina i očekuje se da će uslediti kroz sat vremena kulturno umetnički program. Postavljeni su štandovi sa hranom, šećernom vunom i balonima za decu.

foto: Kurir televizija

Najavljeno je da će predsednik Zoran Milanović ugostiti ratne komadante operacije "Oluja" ali i aktivne pripadnike oružanih snaga.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ocenio je ovaj potez Hrvatske kao bruku i izjavio u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji da Hrvatska nema istorijski duboke korene i da nema na šta da se pozove sem na ustašstvo.

- Nažalost, Hrvatska nema istorijski duboke korene i nema na šta da se pozove sem na "ustašstvo". Oni slave oni što niko ne bi slavio, ono što je njihova bruka oni to slave. Ubijali su ljude stare preko 70 godina, to vam je protivnik? Star čovek? Toliko je sve to teško za analizu, a kamoli proživeti. Kako su ti ljudi ostali mentalno svoji. Proteraju vas, maltretiraju vas godina, ponižavaju vas. Ja to ne mogu da zaboravim. Tada je bila medijska blokada. Vesti o stradanju srpskog naroda u Oluji kasnile su dan i po u Srbiji. Hrvati sve vreme likuju i kontriraju srpskom narodu i gledaju neprestano da unize našu poziciju. Oni su u strašnom opadanju, u poslednjem popisu je manje od 4 miliona ljudi u Hrvatskoj. Imaju fantastičnu teritoriju, trebali bi da budu bogatiji od Švajcarske a oni nisu ni makli. Ceo taj njihov odnos prema istoriji i budućnosti je skroz izvrnut. Da su malo bistri, znali bi da njima trebaju saveznici a ne neprijatelji. Ne čudi me što slave ono što ni jedna normalna zemlja ne bi slavila, jer nemaju čime da se ponose - rekao je Miletić.

08:54 OVO JE BRUKA HRVATSKE! Miletić: Slave ono što niko normalan ne bi, nemaju istorijski duboke korene pa se pozivaju na USTAŠSTVO

U pet sati ujutru 4. avgusta 1995. godine ispaljen je prvi plotun hrvatske artiljerije na Srbe u Republici Srpskoj Krajini. Napad hrvatskih snaga je bio snažan i vazdušnom paljbom i udarima pešadije. Ratna avijacija Hrvatske tukla je aerodrom u Udbini, put u Petrinji, telekomunikacijski predajnik posle čega su prekinute putne i gotovo sve telefonske veze.

Brutalni napadi nisu stali do 7. avgusta, a za svega četiri dana desilo se najveće etničko čišćenje od Drugog svetskog rata. Proterano je između 200.000 i 250.000 Srba, ubijeno je najmanje 1.196 civila i 742 srpskih vojnika, dok je spaljeno više od 22.000 kuća. A kao završni udarac, na ljude koji napuštaju svoje domove i beže, zločinci su bacali bombe iz aviona!

Tada je za dva minuta granatiranje na Petrovačkoj cesti ubijeno 13 ljudi, i maloletnih i starih. Među stradalima je bilo četvoro dece, dvadesetjednogodišnja devojka i osamdesetrogodišnja starica.

Istina i pravda ni danas nisu postignute, ali sećanje ne umire! U znak sećanja na 27. godišnjicu od "Oluje" danas se u Novom Sadu održava komemorativna ceremonija na Trgu slobode.

Kurir.rs/M.Lekić

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

10:38 ZBOG ČEGA JE VUČIĆU ONEMOGUĆENA POSETA JASENOVCU? Diplomata Paić i Matović: Hrvatska ima PIK na srpski narod