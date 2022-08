DA LI PRETI POVRATAK OVE DEČIJE BOLESTI JER JE U SRBIJI 10 ODSTO DECE NEVAKCINISANO: Pedijatri otkrili da li ima razloga za brigu

Nakon bojazni od virusa korona, majmunskih boginja i groznice Zapadnog Nila, sada nam, kako su upozorili američki zdravstveni zvaničnici, preti povratak opake bolesti "iskorenjene" pre 20 godina, a koja pogađa najmlađu populaciju - polijomilejitis, poznatiji kao dečija paraliza.

Pomenuta opasna zarazna bolest koja može da dovede i do invaliditeta, iskorenjena je na evropskom kontinentu 2002. godine, zahvaljujući vakcinaciji protiv poliovirusa, dok je sada virus ponovo otkriven u otpadnim vodama u čak dva okruga u Njujorku, te je tamošnje Ministartvo zdravlja izdalo hitno upozorenje da svi oni koji nisu cepljeni, to učine što je pre moguće, jer, navode, "možda postoji stotine ljudi zaraženih poliomijelitisom".

U Srbiji 10 odsto dece nevakcinisano

Međutim, iako je vakcina jedini način da se deca zaštite od pomenutog poliomijelitisa, kada je opasnost govoto minimalna, u Srbiji čak 10 odsto najmlađih nije vakcinisano. Naime, prema rečima predsednika Udruženja pedijatara doktora Georgiosa Konstantinidisa za N1 televiziju, zvanični podaci "Batuta" iz 2020. godine za Republiku Srbiju pokazuju da je protiv virusa poliomielita kompletno vakcinisano 91.7 odsto.

- Problem, međutim, nastaje kada pogledamo procenat revakcinisane dece koji je značajno manji. Pošto imamo dve revakcine, odnosno, kako se ta revakcinacija ponavlja, tako postotak opada - objašnjava doktor Konstantinidis.

Predsednik Uruženja pedijatara ovom prilikom govorio je i o samom poliomijelitisu, odnosno kako se na tu bolest gleda danas nakon što se posle dvadeset godina ponovo pojavila.

- Poliomijelit ili dečija paraliza je sada na neki način postala interesantna i u stručnim krugovima. Sticajem okolnosti, sa ovim dešavanjima u Ukrajini, jedan od strahova koji su imale zemlje koje su primale izbeglice iz te zemlje, jeste da deca doneti, hipotetično, taj virus, ali vidim da sada i kod nas počinje da se priča o tome - istakao je doktor.

Doktor Konstantinidis naveo je i dve interesantne činjenice koje, kako kaže, pokazuju u kakvom trenutno "šizoidnom vremenu" živimo.

- Pre oko godinu dana je Afrika proglašena kao "poliofree" kontinent, jer su oni svojom upornom kampanjom, jer je tamo bilo mesto gde je bilo najviše dece obolele od ove bolesti, uspeli da naprave takav obuhvat vakcinacijom da nisu imali slučajeve polia, bar ne teških, dok je, recimo, pre nekih tri meseca u Engleskoj, posle četrdeset godina, prvi put opisan novi slučaj poliomielita, iako je ova zemlja bila "polifree" prethodne četiri decenije - kazao je doktor Konstantinidis.

Vakcinacija odmah po rođenju

Upitan da li postoji opravdan strah i opasnost od povratka ove bolesti, kao i koliko je bitna vakcinacija kada je ovaj virus u pitanju, doktor Konstantinidis je objasnio sam njen značaj.

- Prvo, ne postoji bolest koja, ukoliko se javlja dovoljno često, neće izazvati teški kliničku sliku, pa i smrt. Dakle, ne postoji nijedna zarazna bolest, bilo da je bakterijska ili virusna koja, ukoliko se ne sprovodi redovna vakcinacija, neće se pojaviti i neće se raširiti. To je zabluda ukoliko neko misli da će ako neko drugi vakciniše svoje dete zaštiti svoje, pa tako u krug, kao jedan perpetum mobile - objasnio je doktor.

Kada je o najboljem vremenu za vakcinaciju reč, Konstantinidis je naveo da ona, kao i kod drugih, i kod nas počinje odmah po rođenju, ali i naveo problem koji se javlja usled nepoverenja roditelja.

- Ono što je paradoksalno jeste da je obuhvat vakcinacijom najveći upravo onim vakcinama koje se daju u prvoj godini života, kada bi, hipotetično, naše potomstvo bilo najosetljivije. To jedino mogu da objasnim time da su ljudi tada disciplinovaniji i da više veruju doktorima - kazao je doktor Georgios i dodao kako imamo definisano zakonom da se dete ne može upisati u predškolsko i školu ako nije redovno vakvcinisano, ali se to prenebegava, pa se deca oslobađaju zbog privremene bolesti i vakcinacija se odlaže do besvesti, dok se, na sreću, dešava da savesni vaspitači i lekari prijave ovakav prekršaj.

Roditelji u Srbiji svesni opasnosti

Da li novi slučajevi poliomijelitisa zabeleženi u Njujorku treba da zabrinu nas u Srbiji i uopšte u Evropi od mogućeg širenja bolesti, pedijatar Doma zdravlja Čukarica Dejan Jonev za "Blic" objašnjava kako za to nema mesta, jer, ističe, vakcinacija protiv dečije paralize u našoj zemlji sprovodi se godinama vrlo uspešno.

- Radimo redovnu vakcinaciju, kod nas je trenutno oko 100 odsto dece vakcinisane protiv poliomijelitisa, te sa tim nemamo problema. Za sada se niko nije javljao da ima određene probleme i naznake pomenute bolesti. Takođe, ja nemam podatak da je odziv na vakcinaciju loš. Roditelji su svesni opasnosti koju ova bolest može da izazove, pa dovode bez pogovora svoju decu na vakcinaciju - priča pedijatar Jonev i dodaje kako novi slučajevi koji su se pojavili u Americi ne treba da nas zabrinjavaju, jer su, kako kaže, ioni verovatno odmah preduzeli sve potrebne mere kako bi se širenje što je moguće pre suzbilo, odnosno perdložili neophodnu revakcinaciju.

Pedijatar Jonev podsetio je kako je, kada je naša zemlja u pitanju, poslednji put poliomijelitis pravio problem našoj deci još davne 1995. godine, a kada je, kako je naveo, problem vrlo brzo rešen.

- Imali smo jedan pribeležen slučaj tada. Međutim, ubrzo smo sproveli kampanjsku vakcinu i obuhvatili što više dece, jer ukoliko bi se javio još samo jedan slučaj, to bi bila epidemija, međutim, suzbili smo virus na vreme. Vrlo važno je istaći da, ukoliko se virus javi, potrebno je učiniti ponovnu revakcinaciju - objašnjava doktor i naglašava kako su virusi prisutni svuda oko nas, te da mogućnost od zaraze postoji uvek samo u slučaju da nismo vakcinisani.

