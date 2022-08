PLJUSKOVI STIŽU U NAREDNIH SAT VREMENA! RHMZ najavio nevreme, na snazi žuto upozorenje: Poznato i kada se VRAĆAJU VRUĆINE

U Srbiji će danas biti oblačno vreme, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Krajem dana se očekuje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

Najniža temperatura od 14 do 18, najviša od 22 do 28. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni.

U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, popodne prestanak padavina. Najniža temperatura oko 17, a najviša oko 25. Vetar slab zapadni i severozapadni.

Biometeorološka situacija neće pogodovati osobama sa respiratornim obolјenjima. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolјa, nesanica i bolovi u kostima i zglobovima.

RHMZ najavio padavine

"Tokom jutra oblačno, mestimično sa kišom, na jugu i istoku i plјuskovima sa grmlјavinom, a intenzivnije padavine u narednih sat vremena očekuju se na području Šumadije i Pomaravlјa sa tendencijom premeštanja ka zapadnoj Srbiji. U Vojvodini ponegde slaba kiša.

Sledeće nedelјe postepeni porast temperature, a sredinom sedmice ponovo se očekuje da maksimalna temperatura bude oko i iznad 35 stepeni", najavio je RHMZ.

Upaljen meteo alarm

Žuti meteo alarm upaljen je za celu teritoriju Srbije, a upozorenje se odnosi na kišu i grmljavinu. To znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na zvaničnom sajtu RHMZ-a.

Vreme narednih dana

U ponedeljak sunčanije i toplije vreme uz slab dnevni razvoj oblaka. Postoji manja šansa za lokalne pljuskove na istoku Srbije. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 14°C do 18°C, a maksimalna od 29°C do 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 26°C.

Od utorka sunčano uz vrućinu koja će biti najjača u četvrtak uz temperature ponegde do 40°C. U petak i za vikend postepeno osveženje sa prolaznim kišom između petka i subote i u subotu prema današnjoj prognozi.

