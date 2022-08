NI MAKAC BEZ KIŠOBRANA! Meteorolozi najavili snažno nevreme sa grmljavinom OČEKUJE SE VELIKA KOLIČNA PADAVINA

Nevreme sa grmljavinom i obilnim padavina prema najavama meteorologa pogodiće Srbiju i danas.

Meteorolozi RHMZ najavili su oblačno i svežije vreme sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuje i grad. Najniža temperatura od 16 do 20 stepeni Celzijusa, a najviša 23 do 27. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni.

Nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom zadržaće se i tokom sledeće sedmice. Na snazi će do srede biti žuti meteo-alarm.

foto: RHMZ printscreen

U Beogradu takođe oblačno i svežije sa pljuskovima i grmljavinom povremeno. Temperatura od 19 do oko 25 stepeni Celzijusa. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni.

Zbog ovakvih vremenskih prilika moguće su meteoropatske reakcije poput reumatskih bolova, pospanosti i glavobolјe, a posebna opreznost savetuje se osobama sa disajnim i srčanim problemima.

Preporučuje se povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju.

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je vremensku prognozu za septembar prema kojoj nas čeka izuzetno prijatno vreme.

(Kurir.rs/Beta)