ŠOK TVRDNJA NOVINARA: SVET ĆE KONTROLISATI VEŠTAČKA INTELIGENCIJA! Vujičić u programu uživo: BLIŽIMO SE LUCIFERIJANSTVU!

Dragan Vujičić novinar i Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku naveli su da je ustaljena praksa Amerike da sa društvenih mreža blokira i ukloni sve one koji nemaju isto mišljenje koje njima odgovara.

Perko Matović naveo je da srpski predstavnici, kojima je isključen Tviter nalog obavezno treba od kompanija da traže odštetu.

Kada su u pitanju ambasade i konzulati i Vujičić ističe da je neophodno poslati tužbe svim mrežama koje su blokirale naloge naših predstavnika.

foto: Kurir televizija

- Ovo treba tužiti. Ne sme se pristati na objašnjenja da je to bila greška. Nema tu greške. Meni je sporno samo to što su naši pristali da uđu na te mreže. Sve ovo treba tužiti i ne treba pristajati na to. Mi smo imali slučaj da je Google banovao naš Muzej genocida i uklonio sve one stravične slike pod izgovorom da je to pornografija. Prvi slučaj je bio 2017. godine sa onom spaljenom devojčicom iz Vijetnama. Google prepoznaje jevrejsku decu, ali ne i našu ili Indijansku decu kao žrtve - kaže Vujičić.

Svedoci smo strašnih primera da se sa mreža skida sadržaj koji ne odgovara nekim centrima moći, istakao je Vujičić.

foto: Kurir televizija

Perko Matović naveo je da je najvažnije dokle ide državni suverenitet u odnosu na internet.

- Podsetiću da kada biste želeli da se informišete o rusko-ukrajinskom ratu vi uopšte ne biste znali šta se dešava tu. Širi se antiruska histerija, sve kroz socijalne mreže i taj nakaradni sistem - kaže Matović.

Vujičić je naveo da se bližimo vremenu kada će veštačka inteligencija odlučivati šta je istina, a šta ne.

foto: Kurir televizija

- Ja to zovem Luciferijanstvo i to jeste to. Kao što znamo veštačka inteligencija ne poseduje kvantnost. Globalisti idu ka tome da kontrolišu svaki mogući narativ.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:20 NATAŠA BEKVALAC DALA HIT OBJAŠNJENJE ZAŠTO NEMA TVITER