SA LETOM NIJE GOTOVO! Poznati meteorolog objavio detaljnu prognozu do kraja avgusta, NAJAVIO PLJUSKOVE, a evo gde će prelaziti +30

Meteorolog Marko Čubrilo je na svom Fejsbuk profilu najavio kakvo nas vreme očekuje do kraja avgusta i početak septembra.

- Danas i sutra malo do umereno oblačno i toplije, a zbog visokog udela vlage u vazduhu sparno. Ponegde i to uglavnom nad planinskim, severnim i istočnim predelima regiona ređa pojava grmljavinskih pljuskova. Vetar uglavnom slab, osim u zoni pljuskova, dok će se dnevni maksimum kretati od +25 do +31, a samo duž obale srednjeg i južnog Jadrana do +34 stepena Celzijusa - napisao je Čubrilo i dodao:

- U subotu posle podne će nad jugozapadnim, zapadnim, središnjim, a krajem dana i severnim predelima uslediti jača destabilizacija uz češću pojavu pljuskova sa grmljavinom, dok će istočnije uglavnom biti pretežno suvo. Povremenih pljuskova uz manje osveženje biće i u nedelju ali će opet biti češči nad zapadni, središnjim i severnim predelima.

foto: Printscreen/Facebook/Marko Čubrilo

Prema njegovim rečima, u subotu će temperatura biti bez bitne promene, a u nedelju manje osveženje uz maksimume od +22 do +27 stepeni Celzijusa.

- Vetar će okrenuti na slab do umeren, severozapadni. Početkom sledeće nedelje promenljivo oblačno uz duže sunčane intervale i ređu pojavu pljuskova, pre svega nad zapadnim i severnim predelima regiona, dok će duž Jadrana uglavnom biti sunčano. Vetar pretežno slab, dok će se dnevni maksimum kretati od +24 do +30 stepeni Celzijusa, na Jadaranu lokalno do oko +33 stepena Celzijusa - navodi Čudrilo:

foto: Profimedia

- Početkom septembra se uz premeštanje hladnog fronta i konkretnije, ali prolazne padavine očekuje pojačan severozapadni vetar i osveženje, moguće i osetnije tako da bi u naredni četvrtak maksimumi mogli biti od +15 do +23 stepena Celzijusa. Oko 3. septembra suvo, ali uz vrlo sveže noći, dok bi zatim ponovo moglo otopliti, ali uz dosta nestabilno vreme.

Period posle 3. septembra je svakako dosta upitan, ali očigledno je da sa letom nije gotovo, ali su prave letnje vrućine iza nas.

Kurir.rs

Bonus video:

00:11 Vremenska prognoza za 11.8.2022.