AKO OSETITE PECKANJE DOK JEDETE JABUKU, NEKO POVRĆE ILI VOĆE OBRATITE SE LEKARU: Svrab u grlu moće da bude OPASAN SIMPTOM! (VIDEO)

Polenizacija u vazduhu trenutno jako visoka i da možemo očekivati visoku polenizaciju u vazduhu u oktobru i novembru ukoliko se lepo vreme nastavi.

Šta to znači za one koji pate od alergije i koji simptomi su signal za uzbunu, to je proveravala novinarka Kurir TV Bojana Vučićević. Njena gošća bila je Snežana Šundić Bardić, osnivač i predsednik nacionalnog udruženja "Alergija i ja".

- Izloženi smo polienizaciji od početka proleća. Uglavnom su sve alergije, manje - više, povezane. Uglavnom pacijenti koji imaju alergije na polene drveća, često imaju alergiju na polene korove - rekla je Snežana Šundić Bardić, osnivač i predsednik nacionalnog udruženja "Alergija i ja" i dodala:

foto: Kurir Televizija

- Polen korova ambrozije je veoma intenzivan. Konstantno imamo prijave otežanog disanja, česte glavobolje, nemogućnost normalnog funkcionisanja. Pacijenti se žale i prvi put u svom životu, a to je polenska oralna alergija na neke namirnice. Ukoliko pacijenti osete neko peckanje, svrab jezika, peckanje u grlu dok jedu lubenicu, dinju, jabuku ili neko povrće, mogu usko da povežu - to je takozvani sindrom i može da se poveže sa polenima amrozije sada u ovom periodu - rekla je Snežana Šundić Bardić

Kurir.rs

