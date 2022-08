JEDNIM KLIKOM NA TELEFONU MOŽETE DA ODRŽAVATE GROBNICU NAJMILIJIH, PALITE SVEĆE I POLAŽETE CVEĆE! Ovo će nekima baš značiti

JKP "Pogrebne usluge" priprema modernizaciju svih usluga pomoću nove aplikacije, koja će, kako kažu, biti od velike pomoći onima koji žive daleko i ne mogu da održavaju grobna mesta porodice i prijatelja.

Uvodi se onlajn plaćanje naknada za održavanje i zakupa grobnih mesta.

Svako ko bude želeo, moći će da pošalje i elektronsku čitulju, koja će biti objavljena na digitalnim portalima. Shvatajući značaj digitalizacije u sadašnjem trenutku, Vladan Đukić, v. d. direktora JKP "Pogrebne usluge" Beograd, pokrenuo je u sklopu preduzeća formiranje Centra za digitalnu transformaciju, koji uveliko radi na projektu portala za objavljivanje elektronskih čitulja.

Vladan Đukić foto: Printscreen RTS

- Ovaj portal će u potpunosti biti prilagođen mobilnim telefonima, a od postojećih će se razlikovati po tome što će sadržati i geolokaciju grobnih mesta, za lakšu orijentaciju pri poseti grobljima. Jedan od motiva za pokretanje ovog projekta bilo je veliko interesovanje samih građana koji žive van Beograda, a posebno naših sunarodnika iz dijaspore, koji zbog pandemije i drugih razloga nisu mogli da dolaze na groblja, ali su istovremeno želeli da odaju dužno poštovanje svojim preminulim srodnicima - kažu iz JKP "Pogrebne usluge".

Građani će na aplikaciji kucanjem imena i prezimena pokojnika odmah moći da nađu lokaciju njegovog grobnog mesta. Na mapi će biti pokazano i tačno vreme koliko je potrebno da stignu do humke.

Groblje / Ilustracija foto: Profimedia / Alex Linch / Alamy

Ideja je da jednim klikom preko aplikacije zainteresovanima bude dostupno odavanje počasti najmilijima.

Veb-aplikacija E-čitulja omogućiće pregled sadržaja, ali i da građani na mejl ili putem bilo koje društvene mreže podele link prijateljima kako bi lakše podelili vest o gubitku svojih najmilijih. Platforme E-čitulje biće dostupne korisnicima širom sveta.

- Linkovi čitulja, najave pomena ili objavljivanje omaža čuvaće se trajno kao znak sećanja na živote i dela preminulih. U projekat će biti uključeno deset grobalja koja su trenutno u nadležnosti JKP "Pogrebne usluge" Beograd, ali se istovremeno radi i na povezivanju i saradnji sa javnim komunalnim pogrebnim preduzećima na nivou lokalnih samouprava iz cele Srbije, u smislu objavljivanja e-čitulja na najposećenijim medijskim portalima - navode iz JKP.

Proba bila veoma uspešna Realizacija programa možda već u oktobru Kako kaže Vladan Đukić za Kurir, u junu su imali prvu probu, koja je bila uspešna: - Raspisana je javna nabavka za kompletnu platformu i digitalizaciju svih vrsta usluga. Kada se završi javna nabavka, nezvanično bi ovaj projekat trebalo da se realizuje u oktobru.

Vladan Đukić, v.d. direktora JKP "Pogrebne usluge", rekao je da su korona i dešavanja u svetu samo ubrzali proces digitalizacije:

Groblje / Ilustracija foto: RINA

- Takođe, na aplikaciji će biti dostupno naručivanje cveća i sveća. Na aplikaciji se nalazi veliki izbor svih cvetnih aranžmana koje mi proizvodimo, mogu izabrati opciju "upali sveću" i da nakon toga biraju koju tačno žele. Klikom "ubaci u korpu", to automatski stiže u naš centar. Naši zaposleni primaju porudžbinu sveća i aranžmana, i sa tim odlaze na grobno mesto. Zapale sveću, ostave cveće i očiste grob, ako neko i to naruči. Postoji i opcija sređivanja grobnog mesta, nakon čega zaposleni to fotografišu i pošalju u naš centar, koji to prosleđuje kupcu naših usluga kako bi video da je usluga izvršena.

Iva Ogarević

