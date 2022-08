DIREKTOR RHMZ-a ZA KURIR NAJAVIO: Stiže nam zahlađenje, NEGDE ĆE DA UDARI I GRAD, zna se kad će se vreme STABILIZOVATI! (FOTO)

Prethodna nedelja beležila je temperature i do 34 stepena, kao i danas, ali nova promena vremena koja stiže ipak pokazuje da su nam ovo poslednji trzaji leta. Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Kurir kaže da vreme počinje da se menja već danas.

- Od sredine dana na jugozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, samo će se na istoku zemlje zadržati suvo vreme. Počeće da duva slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 13 do 21 stepen, a najviša od 30 do 34 stepeni, u Beogradu od 21 do 32 stepena - rekao je on i dodao da se nestabilno vreme očekuje i u većini dana naredne sedmice.

Vetar / Ilustracija foto: Shutterstock

- Uz promenljivu oblačnost smenjivaće se sunčani intervali i pojava pljuskova sa grmljavinom, dok će pri intenzivnijim grmljavinskim procesima biti uslova i za kratkotrajnu pojavu grada i pojačanog vetra. Od ponedeljka do četvrtka (29. avgust - 01. septembar) maksimalne temperature će biti u manjem padu u odnosu na dane vikenda i kretaće se u intervalu od 27 do 31 stepeni, dok će od 02. do 05. septembra biti još svežije sa temperaturama od 22 do 27 stepeni uz pojačan severni i severozapadni vetar - rekao je Nikolić i rekao da se stabilizacija vremena i porast temperatura se očekuje nakon 05. septembra.

Kiša / Ilustracija foto: Nenad Kostić

Inače, jesen nam kalendarski stiže 23. septembra, ali ćemo jesenje dane ipak imati i dok nam zvanično traje leto.

Kurir.rs / S. Trajković

