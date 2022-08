Fenomenalan događaj „Bezbednost nikada nije na odmoru“ okupio brojne roditelje i mališane u Aksa prodavnicama!

Najviše saobraćajnih nezgoda se događa u naselju (preko 90% nezgoda), na onim dobro poznatim relacijama koje prelazimo svakodnevno. Imajući u vidu, da i sudari pri najmanjim brzinama mogu biti opasni po život i zdravlje deteta u automobilu, to da idete samo do vrtića ili do prodavnice, ne sme biti izgovor za nekorišćenje auto-sedišta.

foto: Promo

U subotu se održao fenomenalan događaj u Shopping centru Stadion na Voždovcu. Aksa je uz pomoć savetnika za auto-sedišta iz Agencije za bezbednost u saobraćaju organizovala besplatnu proveru i montažu auto-sedišta. Tom prilikom, sve osobe koje su posetile Aksa prodavnicu, mogle su na licu mesta da se isprobaju različite modele auto-sedišta i saznaju kako se postavljaju. Zaposleni i savetnici su strpljivo i detaljno odgovarali na razna pitanja, a roditelje je najviše zanimalo šta je to Isofix? Koliko načina postoji da se postavi auto-sedište? Koje stvari su bitne pri odabiru auto-sedišta i mnoga druga.

foto: Promo

Ovakav događaj nije iznenađenje, jer Aksa već dugi niz godina ukazuje na bezbednost u saobraćaju i radi edukacije. S ciljem da doprinesu i podstaknu sigurnost porodice, zato su događaji ovog tipa od neprocenjive vrednosti, jer bezbednost nikad nije na odmoru.

foto: Promo

Druženje je proteklo u odličnoj atmosferi, u prilog tome govore slike. Nama ostaje da sačekamo novi događaj, za koji se nadamo da će se organizovati što pre. Tema je izuzetno važna i svi zajedno treba više da se uključimo i doprinesemo bezbednosti u saobraćaju.

