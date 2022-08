BORA BOROVIĆ PROBAO DA ME PREVARI ZA STAN OD 150.000 EVRA U BUDVI! Tajno radio za mog muža tokom razvoda, a ja sam ga već platila!

Kao mom advokatu, dala sam mu 1.750 evra i sve poverljive podatke kako bi me zastupao u brakorazvodnoj parnici, a onda sam saznala da je pokušao da me ošteti, tvrdi za Kurir Milena Polić, i sama advokat

Advokat Borivoje Borović uzeo je od mene 1.750 evra i uz to sam mu dala sve svoje poverljive podatke kako bi me zastupao u brakorazvodnoj parnici, a on je potom uzeo između 5.000 i 10.000 evra od sada već mog bivšeg muža, što je moj bivši suprug i sam tvrdio, da bi njega zastupao i iskoristio sve informacije koje sam mu dala na moju štetu.

Time je čuveni Borović prekršio advokatski kodeks i etiku, kako bi što više para uzeo, tvrdi za Kurir Milena Polić, koja je i sama advokat.

Milena Polić foto: Privatna arhiva

Polićeva kaže da je u braku bila od 2017. godine, a da je njen suprug radio u inostranstvu do pre dve godine:

- Radio je u jakim inostranim firmama s mesečnim prihodima višim od 10.000 evra. Tokom boravka u inostranstvu, u Srbiju je retko dolazio. Jedan od razloga razvoda bilo je ponižavanje i pretnje koje sam dobijala svakodnevno. Pošto radim već godinama kao advokat, pretio je čak i mojim klijentima. Ima puno para i jako je uticajan. Ona ističe da je uspela da skupi hrabrost i pokrene razvod braka. Izdvojila je novac i unajmila čuvenog beogradskog advokata.

- Otišla sam u kancelariju Borović, primila me je Irina Borović i ostali zaposleni iz kancelarije. Došao je Borivoje Borović, kome sam dala punomoćje, kao i 1.500 evra plus 250 evra za pokretanje postupka. Potražila sam pomoć od njega i rekla da sam sama i nezaštićena s malim detetom, kao i da proživljavam teror od muža svakodnevno. Takođe, rekla sam da je moj muž jako uticajan i da ima ogroman novac u inostranstvu, koji je sklonio sa strane kako dete i ja ne bi ništa dobili prilikom razvoda. Rekla sam mu i za nekretninu u Budvi, koja je stečena za vreme braka, u vrednosti od 150.000 evra - navodi Polićeva.

Tvrdi da je Borovića privukla priča o novcu njenog sada bivšeg supruga i da je on zloupotrebio svoj položaj videvši nezaštićenu majku bez ikakve podrške:

Borivoje Borović Sve su to laži, htela je da radi mimo zakona, a ja nisam u tome hteo da učestvujem Kada smo pozvali advokata Borivoja Borovića, on u prvi mah nije znao o kom slučaju je reč, ali se, nakon detaljnijeg objašnjenja, setio. Negirao je sve optužbe. - Milena Polić je htela da se rade stvari koje nisu po zakonu, nisam želeo da učestvujem u tome. U svakom slučaju, po mom sećanju, njih dvoje su oboje dolazili u kancelariju i to rešili mirnim putem - tvrdi Borović...

