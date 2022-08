ŽESTOK OKRŠAJ U PROGRAMU UŽIVO! Boško Obradović i Milan Nikolić u KLINČU ZBOG EVROPRAJDA Pomenuta i Ana Brnabić

Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik izjavio je da, ukoliko Europrajd ne bi bio održan kada je zakazan, to bi zauzelo značajno mesto u njegovom izveštaju i da veruje da bi i druge evropske institucije reagovale.

Nikolić se dotakao nedavne "porodične šetnje" Dveri, za koju tvrdi da je da je sve osim porodične.

- Ja vidim promene. Šta kaže Vladimir Bilčik to je poruka zapadnog dela sveta odnosno modernijeg dela sveta. Gospodin Boško Obradović sve vreme govori da bi gejevi u njegovoj Srbiji bili zadovoljni i srećni ljudi. Njegova porodična šetnja je sve bila, samo ne porodična. Na leđima jedne sredovečne žene tokom njegove porodične šetnje našao se natpis "srpske majke rađaju Obiliće, a ne pedere i lezbejke". To se ne slaže sa pričom koje nude Dveri, čija je to glavna teza. Ja porodičnu šetnju zamišljam kao šetnju dece sa roditeljima u kojima bi parole bile posvećene školama, vrtićima, lakšem odgajanju dece i uz muziku hora Kolibri - rekao je Nikolić.

foto: Kurir Televizija

Llider Dveri Boško Obradović smatra da Nikolićevo izlaganje nije dobro i da je to prava slika odnosa LGBT populacije prema većinskoj Srbiji.

- U izlaganju vašeg gosta ima više problema. Ovo je jedna dobra ilustracija odnosa LGBT populacije prema većinskoj Srbiji. LGBT populacija mora da shvati da ne može da vređa većinsku Srbiju, da na gej paradama nosi transparente koje vređaju visoke velikodostojnike SPC. Mi nikoga ne mrzimo i ne mešamo se u njihovu seksualnu orijentaciju, ali imamo svoju veru koju štitimo. Štitimo našu decu od propagande homoseksualizma, transrodnosti, promene pola i svega onoga što nam dolazi sa zapada - rekao je Obradović.

Šta je rekao Bilčik Bilčik veruje da će Europrajd biti održan u Beogradu uz konstataciju da će ove godine biti poseban, jer će imati snažnu evropsku dimenziju. Naveo je da zbog toga sve glasove koji pozivaju na neodržavanje Europrajda smatra opasnim i da ti glasovi "očigledno ne žele da vide napredak Srbije na evropskom putu, ne žele da vide evropsku budućnost Srbije". Upitan kako komentariše zahteve desničarskih partija da se otkaže Europrajd, Bilčik je rekao da su evropski put, evropska agenda i članstvo u Evropskoj uniji uvek bili vezani za zaštitu građanskih sloboda. Dodao je da se čitava Evropa suočava sa krajnjom desnicom i ekstremizmom i da je važno da se sve proevropske snage u Srbiji suprotstave tome jasno i nedvosmisleno. Mandatarka za sastav nove Vlade Srbije Ana Brnabić kaže da to što organizatori Prajda kažu jeste u skladu sa Ustavom. Drugo je pitanje, kaže, kakve posledice to ima po našu državu. To što mi kažemo njima nemojte da šetate, kaže Ana Brnabić, to je više molba nego što vi možete da bilo šta zabranite.

- Zašto ovo nije bila klasična porodična šetnja? Vi ste počeli sa tim. Nije samo Bilčik, imate i evropske komesare, znači imate čitavu jednu agendu kojom se Srbiji nameće ne samo Evroprajd, već i priznavanje lažne države Kosovo i uvođenje sankcija Rusiji. Ove litije i ova velika manifestacija je bila odgovor na sve te pritiske i više od 50.000 ljudi se pojavilo. Mi smo tom šetnjom hteli da pošaljemo poruku Vladi Republike Srbije da ne sme da pristane na održavanje Evroprajda uprkos pritiscima sa zapada po svaku cenu. Jer njima nije cilj gej parada, nego legalizacija homoseksualnih brakova, usvajanje dece od strane takvih lažnih brakova i sve je to kršenje ustava Srbije i vređanje javnog morala - rekao je Obradović.

foto: Kurir Televizija

Nikolić nije ostao ravnodušan na ove konstatacije lidera Dveri.

- Mene interesuje da li bi me Boško Obradović branio sutra kada bi me neki od učesnika njegove litije napao. Voleo bih i da mi kaže koliko ih je policajaca obezbeđivalo i da li su se i jednog trenutka osetili uplašeno onako kako se uplašeno osećaju pripadnici LGBT populacije. Evroprajd je festival gde ljudi koji su se decenijama borili za slobodu mogu da se izraze na jedan prirodan i normalan način - rekao je Nikolić.

Obradović je odmah replicirao sagovorniku u studiju..

- Štitio bih ga od bilo kog nasilja. Da li iko u ovoj državi ima prava da se bavi bilo kakvim nasilje prema bilo kome? Nema pravo. Trenutno se u SAD razmatra zakon kojim bi deca do 14. godina bila bez pola i onda bi mogli da razmotre kojeg su pola. Vidite kuda ide ova civilizacija - rekao je Obradović.

foto: PA-EFE/SZILARD KOSZTICZAK

Voditelje Olju Lazarević i Vladimira Karalejića interesovalo je koji su zahtevi LGBT zajednice.

- Ideologija ne postoji i promocija ne postoji - rekao je Nikolić,a na šta ga je Obradović upitao:

- Šta je legalizacija homoseksualnih brakova, ako nije vaša ideologija? Ne možete vi to dobiti, to nije prirodno. Ne može dete imati tatu i tatu.

Nikolić nije mogao da prećuti ovo.

- Nećete vi odlučivati o tome. Mi želimo da pošaljemo šetnjom zahtev za jednakošću i da živimo normalnim životom. Zahtev da ako zagrlite svog partnera na ulici ne budete prebijeni. Zahtev da živite podjednako komotno u Srbiji kako živi Boško Obradović - rekao je Nikolić.

Za kraj, Obradović se dotakao i premijerke Srbije Ane Brnabić.

- Trideset godina žive u zajednici i niko im ništa ne brani. Ako žele da prepišu imovinu na drugoga slobodno to mogu da urade. Da se grle i ljube na ulici, to nne može jer vređa javni moral. Ko vam brani da živite u ovoj zemlji. Šta hoćete od ovog naroda i države. Znači bezveze je što je lezbijka Ana Brnabić već treći mandat predsednik Vlade Republike Srbije - rekao je Obradović.

