OVO JE ISTINA O KRŠTENJU BLIZANACA U BATAJNICI! Otac Mile: Nisam tražio 10.000, ni određivao tarifu, decu sam krstio besplatno

BEOGRAD - Priča koja je zaintrigirala Srbiju, naročito vernike SPC, dobila je epilog. Sveštenik koji je krstio decu u Novoj Pazovi oglasio se posle napisa o navodnoj sumi novca koju je uzeo za ovaj obred u slučaju jednog para blizanaca.

Naime, mediji su juče objavili ispovest Nenada Đ. kojem je, navodno prošle godine, sveštenik iz Busija tražio 10.000 za krštenje dvoje dece. Ta priča stara je 6 godina i upravo sadašnji starešina hrama Sv. Ćirila i Metodija u Busijama protojerej stavrofor Mile Jokić bio je sveštenik koji je, tada, 2016. godine, blizance besplatno krstio u Novoj Pazovi.

On se oglasio za Informer kako bi razjasnio sve nedoumice.

- Zaprepašćen sam i povređen pisanjima pojedinih medija, posebno jer su, da li namerno ili slučajno, prenete poluinformacije i netačne informacije. Ljudi su se potresli, misle da se to desilo sada u skorije vreme, a to nije istina. Osećam moralnu odgovornost da ispričam šta, kada i kako se tačno dogodilo. Ta deca, blizanci, kršteni su 2014. godine i lično sam ih krstio u Novoj Pazovi, kod mene su došli, jer su čuli da ne naplaćujem krštenja, već se prilog ostavlja na dovrovoljnoj bazi, na ikoni, ko koliko može i oseća da treba da ostavi.

Sveštenik sam 42 godine i 6 meseci i ni za jedan obred nisam nikome ništa određivao. Koliko je ko mogao i naumio toliko je i darivao i uvek sam bio zadovoljan i prezadovoljan kada se ljudi krste. Kako sam prešao u ovu parohiju, majka često dolazi sa svojom dečicom-blizancima - počinje svoju ispovest otac Mile.

Mnogi vernici koji poznaju oca Mileta ostali su u čudu, budući da je navedeno da je sporan događaj iz proše godine, a ime sveštenika nije navedeno, pa je sve asociralo baš na Mileta, koji je decu krstio besplatno. To kalja ugled ovog časnog čoveka, koji blago kaže da mu je teško, ali da je, izgleda, on kolaterlna šteta.

- Ja sam u Busije došao 1. novembra 2018. godine, kada je tadašnji sveštenik razrešen parohije, ali ispadoh kolateralna šteta ovog napada, znaju me mnogi, zovu i pišu poruke od Sidneja, Toronta, Čikaga do vernika iz Srbije i regiona, na stotine njih. U Staroj Pazovi bio sam na parohiji od 1980. do 1987. godine, u Jakovu od 1987. do 1995. godine, u Bremenu 1995. i 1996. godine, u Novoj Pazovi od 1996. do 2018. godine, i evo u Busijama od 1. novembra 2018. i dan danas - objašnjava otac Mile.

U aprilu 2022. godine, na praznik Cveti, starešina Hrama Sv. Ćirila i Metodija otac Mile Jokić pozvao je sve one koji žele da se krste na zajedničko krštenje.

- Braćo i sestre pre dva meseca u našim Busijama preminuo je jedan stariji domaćin. Nije bio kršten. Tužni smo jer nismo mogli da obavimo opelo i molitveno ga ispratimo iz ovozemnoga života. Toga radi organizujemo zajedničko krštenje koje ćemo obaviti u nedelju 17. aprila na Cveti - napisao je tada u pozivu otac Mile, a pozivu su se odazvali mnogi građani.

Takvo izvrtanje činjenica nanelo je bol i njegovim parohijanima.

- Ovo je bilo pre 6 godina, a vrlo je zanimljivo da se pojavljuje sada. Tačno je da je krštenje dece obavio drugi sveštenik besplatno, ali ne u Staroj Pazovi već u Novoj i to protojerej stavrofor Mile Jokić, a od 2018. godine je paroh busijski i od tada majka sa blizancima često dolazi na bogosluženja u hram Sv. Ćirila i Metodija - kaže jedna parohijanka koju smo zatekli u porti crkve.

Druga dodaje da je ovo strašan napad na SPC i na njihovog omiljenog paroha.

- Ja tu vest demantujem zato što sam i sama član baš ove parohije. Nije istina da se krštenje naplaćuje, evo ove godine je organizovan javni poziv svim meštanima našeg naselja da dođu na Cveti, ko god nije kršten, a ima želju da se krsti, da će biti organizovano besplatno krštenje za sve one starije ljude koji nisu imali priliku do sada da se krste. Za to postoje video materijali i dokazi.

Objava koju su objavili je stara 6 godina i odakle sada posle toliko vremena opet polemika oko toga?! Mi smo se toliko borili za crkvu u ovom naselju, i sad smo doživeli da se ime naše crkve povlači po novinama i takvim objavama... Da li su pomislili kako se juče osećao ovaj sveštenik? - pita se stanovnica Busija koja ističe da izuzetno ceni paroha Mileta zbog njegovog izuzetnog zalaganja za svoje parohijane i organizacija, ali i učešća u brojnim humanitarnim akcijama.

