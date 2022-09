DRAMA U BANCI! Baku od 80 godina sto puta vratili sa ŠALTERA zbog POTPISA! NE DAJU JOJ NJENE PARE, ona počela da PLAČE!

Na društvenoj mreži Tviter se pokrenula rasprava nakon objavljivanja tvita u kome se autor požalio kako su sa šaltera u banci vraćali ženu jer joj potpis nije bio kao deponovani i nisu joj dali novac.

- Naša prijateljica pati od parkinsonove bolesti i ruke joj se tresu kada potpisuje, pa pošto potpis nije sasvim isti kao deponovani, stoti put sa šaltera vraćaju ženu od 80 godina i ne daju joj njene pare. Evo, sad plače - napisao je autor u tvitu.

Tviteraši su bili besni zbog ove situacije u banci pa su u komentarima oštro osudili rad zaposlenih na šalteru, dok su s druge strane neki stali u njihovu odbranu.

- U bankama se doživljavaju krajnja poniženja. Posebno mi u izvesnim godinama - požalila se jedna Beograđanka, dok u drugom stoji.

- Zašto je to poniženje. Trošite novac koji nemate. Banka nije humanitarna organizacija, niti rođak ili prijatelj ne daje novac za svoju potencijalnu štetu.

Pojedini korisnici ove društvene mreže dali su savet da baka treba da da ovlašnjenje nekome da joj podiže novac.

- Bolje neka promeni banku - napisao je drugi.

- Ja svaki put imam drugačiji potpis, celog života tako. To je neki poremećaj. Jednom mi tražili da ponavljam i to u ekspozituri u kojoj me svi znaju - piše u jednom od komentara:

- Karton deponovanih potpisa služi kada se u banku donese nalog za plaćanje i proveri da li je potpis sa liste. On ne služi da se upoređuje potpis ako je vlasnik računa fizički prisutan sa ličnom kartom.

