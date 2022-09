DOŠAO IZ AMERIKE DA SLUŽI VOJSKU SRBIJE! Svi mu rekli da je lud, ali Teodor puca od ponosa! I otac mi je bio na Kosovu

BEOGRAD - Teodor Teo Sofranin rođen je pre 20 godina u Novom Sadu, međutim sa samo godinu dana s roditeljima se preselio u SAD gde je i odrastao, a ove godine, odlučio je da se vrati u Srbiju i da se oduži svojoj otadžbini.

On se dobrovoljno prijavio za služenje vojnog roka.

Teodor kaže da ga porodica i najbliži podržavaju, dok drugi misle da je lud jer je doneo ovu odluku.

- Svakome kome sam rekao da idem da odslužim vojni rok dobrovoljno u Srbiji su mi rekli da sam poludeo. Porodica me potpuno podržava, jer je to moja odluka i sve je to sve do mene - počinje priču mladi Teo.

Kaže da je jako ponosan na Srbiju, te da je želeo da nastavi porodičnu tradiciju i da služi u srpskoj vojsci. Otac mu se borio na Kosovu i branio našu državu.

- Otac mi je bio na Kosovu 1998. i 1999. godine, jedan i drugi deda su služili Vojsku Jugoslavije i tako dalje svi su služili našu vojsku - nastavlja Teodor svoju priču, dodajući da je mišljenja da treba da se vrati vojni rok u našoj državi.

On smatra da vojska bitna i da ta kultura treba da se vrati našim ljudima.

- Ljudi treba da vole svoju zemlju i da je brane, ja evo dolazim iz Amerike da branim šta je naše, mislim da neko ko živi tu može da učini isto - kaže naš sagovornik.

Baba i deda mu napravili ispraćaj Ono što je svaki pravi srpski vojnik sazlužio je svakako tradicionalni ispraćaj u vojsku, Teodorovi baka i deka ispoštovali su ovu tradiciju i ispratili ga uz veselje i uz nezaobilaznu domaću rakiju. - Baba i deda su mi pravili ispraćaj pre mog odlaska, na naš stari način, došlii su mi ponosni prijatelji da me isprate na naš srpski naćin sa rakijom - priča hrabri Teo u jednom dahu.

Teodor kaže da veruje da će naučiti svašta u srpskoj vojsci i da će postati fizički i mentalno jači, da će se naučiti kako da reaguje u teškim situacijama i da će uz to naučiti još nešto o našoj kulturi i tradiciji.

- Došao sam sa devojkom iz Amerike, nju sam upoznao u srednjoj školi, zajedno smo već tri godine. Ona je poreklom Italijanka iz Njujorka i ovo joj je treći put u Srbiju i zaljubila se u našu zemlju, u našu kulturu, našu prirodu, i u našu muziku.

Voli Novi Sad i Beograd, kaže da su najlepši gradovi koje je ikada videla, i sama kaže da se oseća kao da je u svojoj domovini - priča Teodor i dodaje da će ona biti u Srbiji dok on ne bude završio sa dobrovoljnim služenjem vojnog roka od 6 meseci, kaže da je upoznala drugarice ovde i da se lepo uklapa sa njima i ako ne razume puno srpski.

