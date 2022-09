Lidl PLUS: FIAT 500 OSVOJILA PANČEVKA

Uspešno je završena nagradna igre „Lidl Plus 2022“ u okviru koje je kompanija Lidl Srbija dodelila svih 520 nagrada, a ona najvrednija, automobil, otišla je u ruke srećne dobitnice Milene Milović iz Pančeva.

Glavna nagrada, automobil Fiat 500 Dolcevita, danas je uručena Mileni Milović, stanovnici Pančeva, ispred Lidl prodavnice u njenom gradu u kojoj je srećna dobitnica skenirala svoju Lidl Plus aplikaciju. Osim toga, dodeljene su brojne druge nagrade, čak 10 Samsung televizora i Iphone telefona i 500 nagradnih vaučera u vrednosti od 1.500 dinara za kupovinu u Lidlu.

„Veoma smo zadovoljni što smo uspešno realizovali još jednu nagradnu igru i poklonili vredne nagrade potrošačima koji su odlučili da koriste našu Lidl Plus aplikaciju, čiji broj korisnika raste svakim danom. Ovo je naš način da uzvratimo poverenje kojim naši potrošači svakodnevno nagrađuju nas“, izjavila je rukovodilac Korporativnih komunikacija u Lidlu Srbija Martina Petrović.

„Prilikom svakodnevne kupovine, preko Lidl Plus aplikacije, saznala sam za nagradnu igru i nisam ni slutila da ću upravo ja biti srećna dobitnica ovog divnog automobila. Ovo sad nije samo prodavnica u kojoj kupujem namirnice koje najviše volim, poput sladoleda i krofni, već je sad i moja srećna prodavnica koju ću još češće posećivati“, izjavila je dobitnica nagrade Milena Milović.

„Lidl Plus 2022“ nagradna igra trajala je od 18.07 do 14.08. i tom prilikom su svi korisnici Lidl Plus aplikacije mogli da učestvuju u nagradnoj igri ukoliko u bilo kojoj od Lidl prodavnici potroše bar 999 dinara, na kasi skeniraju svoju aplikaciju, a potom pošalju „digitalnu markicu“.

Podsećamo, Lidl Plus aplikacija, dostupna je putem Google Play-a, Apple Store-a ili AppGallery-a za besplatno preuzimanje, uz pomoć koje svaki potrošač lako dolazi do popusta. Za lakše korišćenje aplikacije, Lidl je i uveo internet u svoje prodavnice kao benefit koji je potpuno besplatan i bez vremenskog ograničenja, a može se koristiti sa svih uređaja.

O Lidlu

Kompanija Lidl, kao deo nemačke Švarc grupe (Schwarz Gruppe), predstavlja jednog od vodećih prehrambenih trgovinskih lanaca u Nemačkoj i Evropi. Posluje u 32 zemlje širom sveta, sa više od 12.000 prodavnica, kao i više od 200 logističkih centara i skladišta u 31 zemlji sveta.

Lidl je u Srbiji svoje prve prodavnice otvorio u oktobru 2018. godine i trenutno ima 63 prodavnice u 35 gradova širom zemlje. Imamo dugoročne planove sa ciljem da potrošačima širom Srbije ponudimo jedinstveno iskustvo kupovine i najbolji odnos cene i kvaliteta, po čemu smo prepoznati u svetu. Na osnovu sertifikovanja od strane Top Employers Institute za najboljeg poslodavca, Lidl je nosilac sertifikata „Top Employer Serbia“ i „Top Employer Europe” za 2021. i 2022. godinu.

