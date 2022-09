ŠOK-SNIMAK NA FLAJT RADARU, KULJAJU LETOVI IZ MOSKVE: Priča se da Rusi daju 9.000€ za kartu u jednom smeru do Beograda?! VIDEO

BEOGRAD - Samo što je ruski predsednik Vladimir Putin juče najavio delimičnu mobilizaciju, u toj zemlji nastala je opšta pomama za kupovinom avionskih karata za sve inostrane destinacije i polascima iz Moskve i Sankt Peterburga.

Podsetimo, Putin je juče pozvao 300.000 rezervista u prvoj mobilizaciji zemlje od Drugog svetskog rata, a britanski dnevni listovi, poput Dejli mejla, komentarisali su da je potražnja za letovima u jednom pravcu iz Rusije naglo porasla.

foto: Instagram Printscreen/192.rs, Fligt radar printscreen

Direktni letovi iz Moskve za Istanbul u Turskoj i Jerevan u Jermeniji, obe destinacije koje Rusima omogućavaju ulazak bez vize, rasprodate su istog dana, podaci su Avijasejlsa, najpopularnijeg ruskog veb-sajta za kupovinu letova.

Na Instagram nalogu 192 objavljen je snimak sa Flajt radara (Flight radar) poznatog sajta koji prati avionski saobraćaj širom sveta i situaciju na nebu iznad nas.

Na snimku kojim su zabeležena poletanja iz Moskve vidi se kako letovi iz glavnog grada Rusije bukvalno kuljaju, kao iz vulkana, a uz objavu stajao je i ovaj tekst:

- Današnji letovi iz Moskve i Sankt Peterburga nakon što je Putin proglasio mobilizaciju. Cene karata dostigle su astronomske cifre pa tako let do Beograda košta i do 9.000 evra u jednom pravcu...

Ovakve napise o navodnoj ceni treba uzeti s rezervom jer su na tiket-servisima na internetu cene potpuno drugačije - redovne, ali za letove koji tek treba da budu bukirani, recimo, u oktobru.

Neke rute sa presedanjem, uključujući one od Moskve do Tbilisija, takođe su bile nedostupne, dok su najjeftiniji letovi od ruske prestonice do Dubaija koštale više od 300.000 rubalja (4.500 funti) - oko pet puta više od prosečne mesečne zarade.

Napis Dejli mejla foto: Daily Mail Printscreen

Kurir.rs/Instagram 192/Flight radar/Daily mail