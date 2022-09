DOKTORKA KOJA PREDVODI ŠTRAJKAČE BILA NA SUDU ČASTI: Pokušala da lažiranjem dijagnoze odloži jednoj osobi odlazak u zatvor

Psihijatar dr Ljiljana Simić jedna je od predvodnika štrajka dela zaposlenih u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević". Oni se bune zbog navodno loših uslova rada, stresa i straha od, kako oni tvrde, kazni i neprestanog vođenja disciplinskih postupaka protiv onih koji imaju drugačije mišljenje od rukovodstva ustanove i traže smenu v. d. direktora, prof. dr Ivane Stašević Karličić.

Međutim, pomenuta doktorka je usled kršenja kodeksa etike Lekarske komore Srbije bila na Sudu časti Regionalne lekarske komore Beograda jer je pokušala da jednu osobu smeštanjem na bolničko lečenje i lažiranjem dijagnoze izbavi od služenja zatvorske kazne, odnosno da prolongira njegov odlazak iza rešetaka.

Tadašnji direktor Specijalne bolnice dr Dragiša Ranđelović uputio je dopis 11. januara 2008. godine direktorki LKS prim. dr Tanji Radosavljević u kojem je obaveštava da je protiv dr Ljiljane Simić "pokrenut disciplinski postupak i podneta krivična prijava zbog toga što je za vreme porodiljskog odsustva dolazila u ustanovu i obavljala preglede pacijenata i prijem na bolničko lečenje".

- Vanrednom unutrašnjom kontrolom kvaliteta stručnoga rada utvrđeno je da je imenovana za vreme svog porodiljskog odsustva to činila tokom septembra i oktobra 2007. godine. Oktobra posle podne u 18 časova došla je od kuće i obavila je prijem pacijenta (ime i prezime poznato redakciji, prim. aut.) na odeljenje.

Timskim pregledom i uvidom u svu medicinsku dokumentaciju koju poseduje, a takođe i sudsku, kao i u neposrednom kontaktu utvrđeno je da pacijent ne boluje od duševnih bolesti, a da je njegovo raspoloženje u skladu sa situacijom u kojoj se nalazi, tj. neposredno izvršenje zatvorske sankcije, što je pacijent tokom timskog pregleda i potvrdio - navodi se u dopisu u koji je Kurir imao uvid.

Dalje se ističe da je pacijent dao podatak da nikada nije bolovao od duševnih bolesti niti poremećaja, a iz medicinske dokumentacije koju poseduje jasno se vidi da je bio na ambulantnom tretmanu kod psihijatra tokom 2007. godine.

- Uvidom u sudska dokumenta (rešenje suda o odlaganju izvršenja zatvorske kazne) došlo se do saznanja da je imenovani pacijent već odlagao izvršenje zatvorske kazne jula 2007. sa specijalističkim izveštajem i mišljenjem takođe izdatim u našoj ustanovi 19. jula 2007. sa faksimilom u potpisu lekara (ime i prezime poznato redakciji).

Jedanaestog oktobra 2007. primljen je na bolničko lečenje, a na izdržavanje zatvorske kazne je trebalo da se javi 22. oktobra (dakle, navodno pogoršanje stanja je nastupilo 10 dana pre javljanja na izdržavanje zatvorske kazne). Timski pregled i procena su obavljeni 18. oktobra, nakon čega je pacijent 19. 10. otpušten iz bolnice - zaključuje se u tekstu dostavljenom LKS.

U detaljnom obrazloženju dr Ranđelović je podvukao da je protiv dr Simić "poveden disciplinski postupak jer je učinila povredu radne discipline iz čl. 179, stav 1, tačka 6 Zakona o radu, zbog koje se može izreći mera prestanka radnog odnosa jer je zloupotrebila pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad, s obzirom na to da je faktički za vreme privremene sprečenosti za rad obavljala poslove lekara specijaliste, koje je poslove obavljala i pre porodiljskog odsustva, što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o radu i odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kojima je propisano da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja, što podrazumeva da za vreme porodiljskog odsustva zaposlena žena ne radi".

- S obzirom na činjenicu da je pomenuti pacijent već jednom odlagao izvršenje zatvorske kazne sa medicinskim dokumentom izdatim u našoj ustanovi i da je sadašnji njegov dolazak motivisan istim razlogom, a u čemu je imenovana pomogla na svoju ruku i mimo utvrđene procedure (u to vreme je u Odeljenju za prijem, trijažu i opservaciju sa prijemnom ambulantom radilo dvoje lekara specijalista psihijatra, koji su jedini ovlašćeni da obave prijem pacijenata na bolničko lečenje) protiv dr Simić je podneta krivična prijava i prijava zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja - piše na kraju dopisa.

Na iznete činjenice reagovala je Lekarska komora Srbije tako što je Regionalna lekarska komora Beograda zadužila sudiju-istražitelja Suda časti prof. dr Miroslavu Jašović Gašić da donese rešenje po dopisu koji je stigao iz Specijalne bolnice "Laza Lazarević". Nakon svih istražnih radnji, tokom kojih su pregledani i provereni zvanični spisi, izrečen je zahtev za pokretanje postupka pred Sudom časti!

Negirala prekršaj

Odbijen joj prigovor o zastarelosti

Dr Simić je tada negirala postojanje disciplinskog prekršaja i podnela LKS preko advokata prigovor apsolutne zastarelosti u pogledu pokretanja disciplinskog postupka navodeći odredbe čl. 51 Pravilnika o radu sudova časti.

U obrazloženju sudije-istražitelja dr Jašović Gašić konstatuje se: - Istina je da pomenute odredbe propisuju da pokretanje postupka zastareva istekom jedne godine od dana učinjene povrede, ali čl. 52 dalje predviđa da na povrede učinjene od dana stupanja na snagu Zakona o komorama do stupanja na snagu Pravilnika o radu sudova časti, tj. od 10. 12. 2005. do 5. 12. 2008. rokovi zastarelosti teku od dana stupanja na snagu Pravilnika, što nesumnjivo vodi do zaključka da pokretanje postupaka u konkretnom postupku nije zastarelo.