SVAKO DOMAĆINSTVO U SRBIJI IMA POLA KILOGRAMA ISTEKLIH LEKOVA: Ne smete ih bacati u smeće, a zbog OVOGA su građani u problemu

Zakon o upravljanju otpadom propisuje da sve apoteke, državne i privatne, moraju da prikupljaju stare lekove od građana, a troškove uništavanja bi trebalo da snose proizvođači lekova.

Međutim, retko koja apoteka ispunjava ovu obavezu zbog čega opasni i rizični po zdravlje i životnu sredinu lekovi, oni isteklog roka trajanja ili oni koji više nisu potrebni, umesto u specijalnim kontejnerima najčešće završe na gomili sa kućnim otpadom.

Statistički podaci pokazuju da svako domaćinstvo u Srbiji od četiri člana ima pola kilograma lekova kojima je istekao rok. U celoj zemlji godišnje se sakupi oko 50.000 tona farmaceutskog otpada. Kako je pokazalo istraživanje koje su sproveli studenti Politehnike, građani Srbije najčešće lekove bacaju u kanalizaciju ili smeće. Tako postupa 77,3 odsto stanovništva, dok 15,2 odsto lekove čuva kod kuće.

foto: Shutterstock

Naši sugrađani su mahom neupućeni u ceo proces vraćanja lekova kojima je istekao rok, a još mnogo veći problem je što većina apoteka ne prihvata da preuzme te medikamente.

- Kod nas u apoteci nije moguće ostaviti lekove kojima je istekao rok trajanja, ali koliko sam upućena svaka državna bi trebalo da ih prima. Pre jedno četiri godine sam radila u državnoj apoteci i nama su ljudi redovno donosili lekove kojima je istekao rok. Naravno, bilo je i onih koji donesu lekove kojima rok još važi, ali im više nisu potrebni. To je bio poprilično naporan posao, jer kažem vam, morali smo da odvajamo lekove koji su za uništavanje od onih kojima je rok trajanja važeći. Dobijali smo plastične kante u koje smo skupljali lekove, a kada bi se popunili zvali smo vozača koji je to nosio. Iskreno da vam kažem, ne znam šta se dalje radi sa njima. Znate, uništavanje lekova je višestruko skuplje od same proizvodnje pa onda nastaje problem prilikom plaćanja, odnosno dogovora ko to treba da plati - ispričala je apotekarka u jednoj privatnoj apoteci.

Problem je u tome što nije precizno definisano kako odabrati operatera koji ovaj otpad preuzima iz apoteka, kao ni ko će i kako finansirati obaveze učesnika u ovim aktivnostima. Pravilnikom o upravljanju farmaceutskim otpadom trebalo bi da se reši način konačnog zbrinjavanja ovog otpada.

I tako, dok se zakonski sve ne usaglasi, savesnom građaninu koji želi da lekove kojima je prošao rok pravilno ukloni, verovatno će prekipeti posle bezuspešnog obilaska nekoliko apoteka, te će lekove odložiti na sledeće logično mesto - kantu za đubre ili kontejner, upravo ono što nikako ne bi trebalo da uradi.

(Kurir.rs/Blic)