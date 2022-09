DA LI JE GREH MOLITI SE BOGU ZA PARE? Otac Predrag rešio večitu dilemu mnogih, pa dao VAŽAN SAVET (VIDEO)

Otac Predrag Popović sveštenik je Srpske pravoslavne crkve koji je radio u mnogim parohijama, a u svakoj je ostavio dubok trag putem govorničkog dara koji koristi za propovedanje Jevanđelja.

Veoma je aktivan i na društvenim mrežama, a ima i svoj Jutjub kanal na kom objavljuje besede koje snima sa ljudima u mestima koja posećuje. Ovog meseca posetio je manastir Uspenja Presvete Bogorodice, Markova Sušica u Skoplju. Na okupljanju ga je jedna žena upitala da li je greh moliti se Bogu za rešavanje finansijskih problema.

On je na to odgovorio: "Nije, zašto?" i poručio joj da to samo treba da se radi - smireno. Naveo je da se i sam jednom molio za isto.

- Viđao sam ljude kako kupuju kuće, svetio sam ih, i kuće i automobile. Pomislio sam: "Gospode, da li je moguće, ceo život svetim kuće i tebi sam ga posvetio, a nemam ni krov nad glavom? Četrnaest puta smo se selili za 19 godina".

Rekao je i dodao da je pitao igumaniju kome da se moli za pare.

- Ona mi je rekla da se molim svetom Spiridonu. To sam i uradio - rekao je i ispričao šta mu se potom desilo:

- Pomolio sam se: sveti Spiridone, treba mi 30.000 evra da kupim kuću. Pomolio sam se i prekosutra me zove brat, odlučio da se vrati u Vrnjačku Banju i hoće da otkupi polovinu porodične kuće od mene. Rekao sam mu da ne tražim ništa, da ne želim novac, a on mi je rekao da mi daje 25.000 evra. Majka je rekla da će dati još 5.000 evra. Tako mi je brat na svetog Spiridona doneo 30.000 evra - ispričao je on.

Dodao je takođe da je, dok je vozio ranije automobil "opel astru", 2000. godište, od Boga tražio nov auto. Nije se ni nadao, kaže, da će mu se ubrzo auto prokuvati i zapaliti na auto-putu. Kako je sve objavio na mrežama, javio mu se čovek koji mu se ponudio da mu pokloni drugi automobil, koji je bio znatno mlađi od stare "astre".

