ZIMSKE GUME POSKUPELE 20 ODSTO, SKUPLJA I MONTAŽA! Stručnjaci upozoravaju: Kupite što pre, sledi NOVI SKOK CENA, a ovo su kazne

Zimske gume su u odnosu na prošlu godinu poskupele čak za 20 odsto, a po svemu sudeći, njihova cena će još da raste. Poskupeće i cene vulkanizerskih usluga i montaža guma. Zato prodavci pneumatika savetuju vozačima da što pre ispune ovu obavezu!

Od 1. novembra pa do 1. aprila naredne godine po Zakonu o bezbednosti u saobraćaju ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica, vozači moraju imati sva četiri zimska pneumatika. Montaža guma prošle godine iznosila je između 500 i 1.000 dinara po točku, a sada, izvesno je, iznositi od 750 do 1.500 dinara po točku. U proseku najjeftinije nove gume su otprilike 5.000 dinara, dok one skuplje mogu koštati i više od 20.000 dinara.

Marko Lacmanović iz jednog prestoničkog servisa kaže za Kurir da će cene guma i dalje rasti, iz razloga što rastu cene nafte, plina, električne energije, sirovina...

Ko nema zimske gume Kazna i do 20.000 dinara Kazna za vozače ukoliko nemaju zimske gume iznosi od 10.000 do 20.000 dinara, dok je kazna za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a pravnim licima je zaprećena kazna od 100.000 do 800.000. Naravno, ovo se odnosi samo na period od novembra do aprila kad su vremenski uslovi na putu loši.

- Najmanje su poskupeli premijum brendovi (gudjir, danlop, kontinental, mišlen), a najviše su poskupele jeftine (badžet) gume, tako da se sad smanjila razlika u ceni između jeftinih i skupih. Najbolje je da onaj ko je sada u mogućnosti kupi letnje gume za sledeću godinu kako bi izbegao poskupljenja. Ulazimo u ritam kao za odmore, nije ista cena ako uplatiš odmor u januaru i junu - ističe Lacmanović.

Da se ne prokliza Obavezni i lanci van naseljenog mesta Lanci za sneg obavezni su samo ukoliko u zimskom periodu vozite van naseljenog mesta, u slučaju da na kolovozu ima snega, leda ili poledice. Pored njih možete imati i neku drugu opremu za povećanje trakcije, kao što su, na primer, "čarape" za sneg. Lanci za putnička vozila koštaju između 3.000 i 3.500 dinara, dok je cena za poluteretna vozila i dzipove između 8.000 i 8.500.

On dodaje da je guma "sava" oznake 225/45/r17 prošle godine koštala do 7.900, a da je sada od 9.000 do 9.500 dinara. Ugradnja za ovaj profil po točku se kreće od 900 do 1.200 dinara.

- Zimske gume treba staviti čim temperature krenu da padaju ispod sedam stepeni jer letnje gume gube svoja svojstva. Trenutno nema nekih gužvi, ali od 1. oktobra očekujemo početak gužvi bez obzira na vremenske uslove. Ukoliko budu neke restrikcije struje, to bi uveliko moglo da oteža i produži vremenski interval zamene penumatika. Moguće je i da će se dešavati da neki proizvođači zaustave proces proizvodnje (nedostatak gasa, električne energije), što će onda uticati ne samo na cenu već i na nedostatak na tržištu guma pojedinih brendova - upozorava sagovornik Kurira.

I u BiH skuplje nego lani Više se ne isplati pazariti preko Drine Lacmanović kaže da se više ne isplati ići preko Drine, u BiH, odnosno Republiku Srpsku po zimske gume kao ranijih godina. - Ako je neko uz granicu, prolazi, ide tamo, moguće je da će nešto uštedeti, ali da sad namenski neko ide da tamo kupi pneumatike, skuplje će ga izaći - navodi Lacmanović i dodaje da su pojedini profili guma tamo jeftiniji, ali ne značajno, kao što je bilo proteklih godina.

Lacmanović ističe da će rasti i cena montaže guma, jer je materijal koji se koristi pri ugradnji poskupeo (tegovi, ventili), kao i alat koji se koristi pri montaži i same mašine i dizalice.

Brojka 4 mm je minimalna dubina šare za zimske gume

- Poskupelo je i njihovo održavanje. Problem nam je i radna snaga, vrlo malo ljudi je zainteresovano za ovaj posao - žali se Lacmanović:

- Veliki problem je i nelojalna konkurencija. Savetujem vozačima da traže fiskalni račun za uslugu kod vulkanizera jer na taj način su i klijenti zaštićeni za neke reklamacije, sa druge strane mi plaćamo porez državi, što je osnov svega.

TABELA profil gume 175/65 R14 proizvođač cena Tigar 6.120 Sava 6.800 Hankon / Mišlen /

tabela profil gume 195/65 R15 Proizvođač cena Tigar 7.700 Sava 8.010 Hankon 7.750 Mišlen 9.790

tabela 205/55 R16 profil gume cena Tigar 8.170 Sava 9.050 Hankok 10.520 Mišlen 13.810 *cene u dinarima po komadu (s montažom)

