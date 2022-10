ŽENE U SRBIJI REDOVNO GLEDAJU P*RNO FILMOVE: U Evropi ispred Srpkinja jedino one! Evo koje kategorije najviše traže

Čak 38 odsto žena u Srbiji redovno gleda filmove za odrasle, po čemu smo u samom evropskom vrhu, pokazalo je novo istraživanje najpoznatijeg svetskog porno-sajta "Pornhab"!

Žene iz Srbije rekle su da najviše pretražuju porno-sadržaje u kojima glume stariji i zreliji muškarci. Ali, prema istraživanju, vole da "bace pogled" i na filmove u kategorijama "lezbijke", "trojke" i "veliki penis"! Isti ukus imaju i Makedonke, dok žene iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Mađarske na "Pornhabu" najviše pretražuju filmove u kojima strasti razmenjuju žene.

Posebno je zanimljivo što 12 odsto Srpkinja gleda porno filmove sa partnerom, dok 17 odsto njih, kako kažu, gleda da bi videlo šta se dopada muškarcima, ali i da obogate svoja umeća.

Gledaju vršnjake

Psihijatar i seksolog Jovan Marić kaže da ga uopšte ne čudi to što su Srpkinje u evropskom vrhu po gledanju pornića, jer kao narod imamo ogroman seksualni potencijal.

- Nivo testosterona kod muškaraca i estrogena kod žena u Srbiji je izuzetno visok i samim tim mnogo smo seksualniji i imamo veći libido od većine nacija na svetu. To znači da su Srpkinje svakako sklonije seksu od žena u Zapadnoj Evropi, a uz to imaju i potrebu za svakodnevnim orgazmom - kaže Marić i dodaje da porno-filmove najčešće gledaju žene srednjih godina.

- Dame najviše vole da gledaju glumice svojih godina i godina svojih partnera, koji poput njih samih nisu više u cvetu mladosti. One se poistovećuju i zaista uživaju dok gledaju kako neke njihove vršnjakinje vrište, doživljavaju orgazme i uživaju u seksu - objašnjava on.

Učvršćuju veze

Sa njim je saglasna i psiholog Aleksandra Janković. Prema njenim rečima, poznato je da žene u Srbiji vole iskusne i zrele muškarce i da upravo zato najviše i pretražuju tu kategoriju porno-sadržaja.

- Istraživanje "Pornhaba" podudara se sa navikama i potrebama naših žena. Srpkinje vole sigurnost, zrelost, znanje, veštinu, stoga takvog muškarca i traže i da gledaju u filmu kako bi učvrstile svoj ljubavni i seksualni život. Kako bi se osećale sigurnije. Gledanjem pornića mnoge žene žele da vide kako to rade profesionalci, pa da, recimo, obogate svoje znanje, da osveže svoj odnos, ali i da vide šta to muškarce najviše privlači. Idu logikom da su stariji, samim tim i iskusniji, pa da će im to pomoći u seksualnom odnosu i fantazijama sa njihovim partnerom - ističe Janković i dodaje:

- Svakako, ovi rezultati govore da nam je i dalje važna pripadnost, kao i da vodimo računa o svojim potrebama, ali i o potrebama partnera. Da imamo želju da uživamo u seksualnim odnosima, da volimo. Jednom rečju, da smo i dalje zdrava i prava nacija!

Milošević: Žene porniće gledaju krišom

Naš poznati seksolog i urolog prof. dr Aleksandar Milošević kaže da žene u Srbiji imaju podjednake potrebe kao i muškarci, ali da porno-sadržaj uglavnom gledaju u tajnosti.

- Oba pola imaju svoje nagone, potrebe, želju za masturbacijom i doživljavanjem orgazma. To je sastavni deo svakog odnosa. Naravno da postoje žene koje žele nešto drugačije i kojima je prosto "fetiš" gledanje pornografskog sadržaja. Samo što one, za razliku od većeg dela muške populacije, to rade skriveno. Svakako je masturbacija zdrava i potrebna, i to posebno moraju da znaju mlade devojke jer će se tako mnogo lakše opustiti - priča prof. dr Milošević i otkriva da pet odsto žena nikada ne doživi orgazam.

Šta Srpkinje gledaju na "Pornhabu"

1. starije muškarce

2. lezbijke

3. trojke

4. veliki penis

5. gengbeng

Koje žene najviše gledaju porniće u Evropi

Moldavke

Srpkinje

Slovakinje

Estonke

Litvanke

Crnogorke

Makedonke

Mađarice

Bosanke

Hrvatice

