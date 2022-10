EVO KAKO ĆE IZGLEDATI CEREMONIJA USTOLIČENJA PATRIJARHA PORFIRIJA: Svečani čin održava se sutra u Pećkoj Patrijaršiji uz jake mere

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije biće sutra (petak) ustoličen u manastiru Pećka Patrijaršija, a u tron Arhiepiskopa pećkih i Patrijarha srpskih trebalo bi da ga uvedu dva najstarija arhirejeja, što su po godinama mitropolit dabrobosanski Hrizostom i episkop sremski Vasilije.

Na taj način zaokružiće se proces koji je počeo 18. februara 2021. godine kada je Porfirija na patrijaršijski tron, kao 46. poglavara SPC, doveo apostolski žreb u vidu ruke monaha Mateja iz manastira Sisojevac.

Do tog čina doći će, bar prema najavama iz Patrijaršije, nakon svete liturgija koju će, povodom praznika Pokrova Presvete Bogorodice, slave Pećke patrijaršije, predvoditi patrijarh. Nakon toga, njega bi u sveti presto trebalo da uvedu najstariji arhirejeji, koji će mu uručiti simbole patrijarha, panagiju arhiepiskopa (mala ikona koja se nosi na prsima), žezlo i belu panakamilavku (kapu).

Prvi hirotonisan patrijarh Dimitrije

Tako će biti nastavljena gotovo stogodišnja tradicija čina hirotonisanja u srednjevekovnom manastiru Pećka patrijaršija na Kosovu, gde srpski patrijarsi stupaju na dužnost. Ta praksa počela je 1924. godine kada je u Pećkoj patrijaršiji ustoličen prvi patrijarh Srpske patrijaršije Dimitrije (Pavlović). Od tada, pa do danas, u ovoj srpskoj svetinji, ustoličeno je još pet poglavara, Varnava (1930), Gavrilo (1938), German (1960), Pavle (1994) i Irinej (2010).

foto: Marina Lopičić

Svako od ovih ustoličenja bilo je različito i zavisilo je i od političkih prilika na Kosovu i Metohiji a prema nekim zapisima, ali i kazivanju blagopočivšeg patrijarha Irineja, najsvečanije je bilo ono kada je patrijarh Dimitrije uveden u drevni tron,a najskromnije se vezuje za poglavara SPC, Pavla.

Koliko su se političke prilike u poslednjih sto godina promenile i uticale na one svetovne može se videti iz zapisa koji su opisali ustoličenje prvog patrijarha obnovljene Srpske patrijaršije, Dimitrija, 1924 godine. Tada je slavlje trajalo nekoliko dana sa bogatim programom u manastiru Pećka patrijaršija. U ovoj svetinji u tu čast nastupila je skopska pozorišna trupa, orkestar Kraljeve garde kao i hor.

Na svečanosti bio i kralj Aleksandar prvi

Okolo su odzvanjali topovski pucnji a svečanosti je prisustvovao i Kralj Petar prvi u pratnji kraljice. Oni su stigli dan pre ustoličenja, i to u Dečane, gde su razgledali manastir a zatim otišli da spavaju u šator koji je za njih podignut u kestenjavoj šumi oko manastira. Sutradan, su krenuli ka Peći a od Dečana do manastira Pećke patrijarsšije, seljaci Arnauti okitili su prozore državnim zastavama i ćilimima, a neki su okačili ikone. Tako je bar tada preneo reporter “Politike”.

Zbog takve atmosfere i poslanica, koju je patrijarh Dimitrije poslao narodu, bila je veoma kratka -izražavala je radost što je Patrijaršija obnovljena i zadovoljstvo zbog bratske međusobne ljubav svih naroda na tom prostoru.

Od tada do danas mnogo što šta se promenilo u političkim prilikama pa je neizvesno da li će pored crkvenih velikodostojnika moći da prisustvuju i predstavnici države ali vernici.

Moguće provokacije Albanaca

Ono što je izvesno to je da zastava države Srbije i ikona neće biti na prozorima Albanaca od Dečana do Peći, već se može desiti da kao vid provokacije se nađu one koje simbolizuju Veliku Albaniju, za šta postoje neke najave. Da do tih političkih provokacija ne bi došlo na ovako važnom verskom događaju, pobrinuće se KFOR koji bi trebalo da obezbedi sigurnost kako vladika tako i vernika koji dođu.

Ono što je sigurno to je da sam patrijarh Porfirije te provokacije neće podsticati jer je on i prilikom izbora za Patrijarha 12. februara, ali i u kasnijim svojim izjavama, jasno stavio do znanja da je njemu u svom delovanju mir na Kosovu i Metohiji prioritet.

- Kosovo je za naš zavet, a taj kosovski zavet je vezan za Novi zavet u čijem temelju stoji svetost. Otuda je Kosovo za nas nit, pupčana vrpca koja nas povezuje sa našom duhovnom istorijskom kolevkom, sa suštinom našeg identiteta. Mi smo u Kosovu i Kosovo je u nama, u našima svetinjama, u ćirilici i kosovskom zavetu.Mi i braću Albance vidimo kao svoju braću. Siguran sam da se možemo ne samo razumeti nego i živeti zajedno, rasti i graditi. Samo da nas ne uče miru i zajednici oni koji seju razdor među ljudima, a imaju samo neke nama strane daleke ovozemaljske interese - naveo je Porfirije.

U nadi da sutra neće biti onih koji će sejati razdor i na ustoličenju Porfirija u Pećkoj patrijaršiji, očekivanja onih dobronamernih ljudi svih nacija na prostoru Kosova i Metohije su da će crkvena ceremonija proteći dostojanstveno i bez političkih provokacija.

Inače, patrijarh Porfirije u sredu uveče stigao je u Pećku patrijaršiju. Pre toga je bio u Prizrenu , gde ga je pred Sabornom crkvom Svetog Đorđa, dočekao vladika raško-prizrenski Teodosuje sa sveštenstvom. Sa poglavarom SPC stiglo je više episkopa kao i ruski vladika budipeštanski Ilarion Alfajev. Očekuje se da ustoličenju Porfireja prisustvuju više od dvadeset vladika.

Kurir.rs/Blic