KOLIKO SADA KOŠTA UŽINA? Đacima 200 dinara malo, poskupeli i obroci u školama

Na spisku poskupljenja proteklih meseci su i grickalice, slatkiši, voće i sokovi. Baš sve što se nađe na meniju jednog đaka.

Roditelji mlađih učenika možda i dalje prolaze sa 200 dinara za užinu, ali ova novčanica nikako ne pokriva dnevne potrebe srednjoškolaca. Za sendvič i sok treba im još najmanje 100 dinara.

Trenutna akcijska ponuda slatkog i slanog programa u velikim marketima, zapravo odgovara redovnim cenama od pre pola godine. Veliko pakovanje grisina, uz 20 odsto sniženja, sada je 120 dinara. Kutija keksa, često reklamiranog kao zdravija verzija slatkiša, uz popust od 34 odsto, košta oko 200. Donedavno je toliko koštao bez ikakvog umanjenja cene. Kesica poznatog suvog keksa, koja je koštala oko 90 dinara, sada je 130.

Čuveni "barovi", male poslastice od žitarica, sada su najmanje 60 dinara, a oni najpopularniji su 80 dinara na akciji. "Stotka" uveliko nije dovoljna za kupovinu kroasana. Oni sada koštaju od 115 do 144 dinara!

- Dete je skoro čitav dan u školi, na nastavi, pa u boravku - kaže Marina V., majka drugaka.

- Ima plaćen ručak u školi, ali on nije dovoljan za čitav dan. Gledam da mu svaki dan spakujem malo voća i to je najmanje 50 dinara, ako je to nekoliko mandarina ili jabuka.

Ako mu kupujem slatkiš, nema skoro ništa ispod 100. Kolači koji su bili oko 70 prošle školske godine, sada su 104. Gledam da je to pre nešto slano. Ili domaće ili kupovno.

Najjeftinija pita u trgovini je 70 dinara. U školskoj pekari, koja je stvarno jeftinija od poznatih lanaca, štapić i pereca su po 30 dinara. Parče pice je 130 dinara, a 100 grama kiflica oko 80. Sve u svemu, uz plaćen ručak najmanje još 200 dinara potroši na hranu dok je u školi.

Srednjoškolci su probirljiviji i izbegavaju domaće specijalitete. Sendviči u pekarama koštaju između 170 i 250 dinara. Za toliko novca, možda i koji dinar manje, mogu da kupe i parče pice, pitu i jogurt...

Poskupeli su i flipsevi i čipsevi. Najpoznatiji flips sada košta 44. Manja kesa čipsa je oko 45 dinara. Srednja pakovanja su od 80 pa naviše, a najveća oko 150. Specijalne vrste su od 150 dinara dogurale i do 210 dinara. Poznati strani brend ove grickalice je drastično poskupeo tokom poslednje dve nedelje. Veća kutija je mogla da se nađe i za 200, a sada je uveliko prešišala 350.

Voće po sezoni

Cene voća, pre svega, diktira sezona. Jabuke su sada oko 120 dinara po kilogramu. Banane su 220, a pomorandže 240 dinara. Mandarine su oko 200 dinara. Na rafove polako stiže i nar, a komad je trenutno oko 120.

Skače i obrok u školi

Roditelji, većina njih, pred istek prvog školskog meseca primili su obaveštenje da poskupljuje ručak u školi.

- Mi smo prošle godine obrok plaćali nepunih 190 dinara - kaže majka osnovca iz Beograda.

- Već od 1. oktobra cena je skočila na 220. I ko zna koliko će dugo biti na tom nivou.

Sok ko mora

Deca bi valjalo da zaobilaze sokove ne samo iz zdravstevnih razloga. Do pre svega dva meseca limenka poznatih gaziranih napitaka je koštala oko 50 dinara. Sada je oko 70 dinara. Negazirani sokovi, obogaćeni vitaminima, koštaju skoro 100 dinara, pola litre.

(Kurir.rs/Novosti)