KO JE TAMO KUPIO STAN, SAD MOŽE DA GA RENTIRA I ZA 3.500 EVRA! Cene kvadrata u OMILJENOM SRPSKOM LETOVALIŠTU nikad veće!(FOTO)

Kupovina nekretnina u Grčkoj pre 7,8 godina bio je trend, a pazario je tamo ko god je mogao. Kvadrat je mogao da se kupi za 700,800 evra, te su mnogi naši ljudi pohrlili da u ovoj zemlji pazare stanove i kuće.

Ljudi su bili svesni da nekretnina tamo u Grčkoj da donese profit, a i da takođe mogu da imaju gde da odu na letovanje.

Ipak, nekima se to baš isplatilo. Naime, ko je stan održavao, renovirao, a on se nalazi na dobroj lokaciji sada može baš dobro da zaradi. Neki uzimaju i do 3.500 evra za najam, a stanove koji se rentiraju možemo svi videti putem sajta koji je na srpskom jeziku.

Stan 50 m² na Olimpskoj regiji izdaje se za 3.500 evra. Od mora je udaljen 300 metara, nalazi na prizemlju i sastoji se od dve spavaće sobe, dnevne sobe sa kuhinjom, kupatila sa tuš kabinom. Ima pogled na more, na planinu, na grad, Poseduje i nameštaj, parking, baštu, travnjak, grejanje.

Stan Olimpska regija foto: Printscreen

U oglasima ima i nekretnina u Atini, a posebno nam je zapao za oko jedan koji je rentiran dok smo listali oglasnik. U pitanju je stan od 174 kvadrata.

Atina foto: Profimedia

Stan se nalazi na 4. spratu i sastoji se od četiri spavaće sobe, dnevne sobe sa kuhinjom, jedne kuhinje, dva kupatila sa tuš kabinom, WC.

Ima pogled na more, na grad, Poseduje i klima uređaj, lift, grejanje.

Stan Atina foto: Printscreen

A ima u Atini i jeftinijih... Jedan stančić od "tričavih" 135 kvadrata iznajmljuje se za 1.300 evra, i on takođe gleda na more...

Svakako, na Olimpskoj regiji ima i nekretnina koje su pristupačne svima, koje nisu ovako skupe.

Na Olimpskoj regiji ima stanova od 50 kvadrata za 300 evra, i to sa pogledom na more, u Atini po 250 evra..

Tu su svakako i oni koji izdaju stanove po principu "stan na dan" i cena dnevnog najama je uglavnom oko 50 evra.

Atina, stan na dan foto: Printcsreen

Na sajtu koji oglašava nekretnine u Grčkoj navedeno je da su sve informacije zasnovane isključivo na informaijama koje im je vlasnik nekretnine dostavio.

Navodi se da je na osnovu zakona 4072/2012, da bi se nekretnina pokazala, potrebno je dati podatke iz lične karte i poreski broj koji mora da se navede u ugovoru o pokazivanju.

Kurir.rs / S. T.

Bonus video

01:42 STUDENTI U POTRAZI ZA STANOVIMA, KIRIJE PREVISOKE, A OBJEKATA NEDOVOLJNO